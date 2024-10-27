Вночі окупанти вдарили по Боровій, зруйновано будинки

Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 27 жовтня о 03:40 в Ізюмському районі внаслідок обстрілу с. Борова частково зруйновано 2 будинки.

Обстріли Харківщини за минулу добу

21:20 Чугуївський р-н, Малинівська ТГ, с. Малинівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад зерносховища.

12:55 Харківський р-н, Роганська ТГ, між с. Рогань та с. Світанок. Обстріл відкриторії території. Без постраждалих.

12:18 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Радькове. Внаслідок обстрілу знищено будинок, пошкоджено 2 господарчі споруди. Постраждав 84-річний чоловік, загинув 65-річний цивільний .

. 10:40 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

Бойові дії на Харківщині

За даними ОВА, на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Дві атаки досі тривають.