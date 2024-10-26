Окупанти вдарили по Харківщині касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" та двома ракетами С-300: Один загиблий і один постраждалий. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 жовтня, російська армія вкотре обстріляла Харківську область, унаслідок чого одна людина загинула та ще одну поранено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Так, близько 11:45 ЗС РФ завдали ракетного удару по приватному житловому сектору в с. Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також гострої реакції на стрес зазнав 84-річний мешканець. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300.
Крім того, сьогодні вдень війська РФ вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих. За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це просто вбивають українців.
Для гутерішів і саліванів з шольцами це не суттєві втрати