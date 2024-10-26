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Окупанти вдарили по Харківщині касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" та двома ракетами С-300: Один загиблий і один постраждалий. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 жовтня, російська армія вкотре обстріляла Харківську область, унаслідок чого одна людина загинула та ще одну поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Так, близько 11:45 ЗС РФ завдали ракетного удару по приватному житловому сектору в с. Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 55-річного чоловіка. Також гострої реакції на стрес зазнав 84-річний мешканець. Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту двома ракетами С-300.

Також читайте: Більшість використовуваних окупантами на Харківщині снарядів - північнокорейські та іранські, - ОТУ "Харків"

Крім того, сьогодні вдень війська РФ вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучання у відкриту місцевість. Без постраждалих. За попередніми даними, обстріл був здійснений касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган".

Наслідки обстрілів Харківщини 26 жовтня
Наслідки обстрілів Харківщини 26 жовтня

Читайте: Окупанти минулої доби чотири рази атакували в районі Вовчанська, втрати ворога становлять 139 осіб, - ОТУ "Харків"

Наслідки обстрілів Харківщини 26 жовтня

Автор: 

обстріл (29282) Харківщина (6054)


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Це ж не ескалація точно.
Це просто вбивають українців.
Для гутерішів і саліванів з шольцами це не суттєві втрати
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26.10.2024 17:04 Відповісти
 
 