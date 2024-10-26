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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більшість використовуваних окупантами на Харківщині снарядів - північнокорейські та іранські, - ОТУ "Харків"

Обстановка на Харківщині

На Харківщині російські війська активно застосовують боєприпаси, поставлені з КНДР та Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов.

"Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам боєприпасів з Північної Кореї та Ірану. Північнокорейські снаряди калібру 122, 152 мм ворог активно застосовує. До 60% припадає саме на ці боєприпаси", - розповів він.

Також читайте: Росія отримує від КНДР половину снарядів, - The Times

За його словами, якість північнокорейських боєприпасів доволі низька.

"Нас задовольняє якість північнокорейських боєприпасів, оскільки вони не кучно лягають у ціль, буває таке, що не вибухають у потрібний момент", - додав речник ОТУ "Харків".

Читайте: В Ірані вважають, що Росія їм винна: Путін не виконує своїх обіцянок про поставки, - The Telegraph

Автор: 

боєприпаси (2298) Іран (2071) КНДР (1260) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Поки при владі крадії та свиносабачі браття, нічого не допоможе.
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26.10.2024 16:21 Відповісти
+4
Израиль нам помог , разбомбил в Иране производство ракет и дронов
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26.10.2024 16:26 Відповісти
+3
Тут колись була зброя що могла за добу зробити з тієї сраної пн.кореї яму до літосфери.
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26.10.2024 16:21 Відповісти
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Нам теж обіцяють снарядів підкинути
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26.10.2024 16:12 Відповісти
Навіть "стільки, скільки потрібно"
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26.10.2024 16:14 Відповісти
Можуть навіть більше
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26.10.2024 16:15 Відповісти
8 чи 9 лямів снарядів, хоч і паршивих, скіьки це життів українців?
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26.10.2024 16:49 Відповісти
Вони навіть будуть стояти поруч з цими снарядами стільки скільки потрібно.
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26.10.2024 16:45 Відповісти
Поки при владі крадії та свиносабачі браття, нічого не допоможе.
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26.10.2024 16:21 Відповісти
качество северокорейских боеприпасов довольно низкое
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26.10.2024 16:27 Відповісти
По снарядам не скажу, но по минам там иногда взрываются 4 из 10. Но потом ещё парочку в земле через час могут сдетонировать. Слышишь выход и потом только Шлепппп!!! Не взорвалась, все в блиндаже выдохнули..
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26.10.2024 16:35 Відповісти
Тут колись була зброя що могла за добу зробити з тієї сраної пн.кореї яму до літосфери.
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26.10.2024 16:21 Відповісти
Израиль нам помог , разбомбил в Иране производство ракет и дронов
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26.10.2024 16:26 Відповісти
"Нас удовлетворяет качество северокорейских боеприпасов, поскольку они не кучно ложатся в цель, бывает такое, что не взрываются в нужный момент", - добавил спикер ОТГ "Харьков".
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26.10.2024 16:28 Відповісти
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26.10.2024 17:14 Відповісти
"...Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам *********** з Північної Кореї та Ірану..." - бАданов із Криму доповів по закритому каналу?
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26.10.2024 16:30 Відповісти
А хто так званим прем'єр міністру і міністру оборони заважає поїхати в Південу Кореї та інші країни що мають багато зброї підписати контракт на поставку зброї в Україну ?
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26.10.2024 16:33 Відповісти
у Південній КореЇ 3 000 000 снарядів лишніх (сорри за мой плохой украинский )
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26.10.2024 16:37 Відповісти
I guess i'm learning
I must be warmer now..
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26.10.2024 16:40 Відповісти
гівно ті корейські снаряди - пороха не рівномірні, вага снарядів різна, тому про коригування можно забути. До того ж корейці ще і розміднювач з пострілів ******* (навіщо - не відомо), що приводить до швидкого ізносу стволів.
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26.10.2024 16:36 Відповісти
які мають снаряди з мідними ведучими поясками.
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26.10.2024 16:45 Відповісти
мідь в Немитой дорогая
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26.10.2024 16:46 Відповісти
взагалі-то розміднювач у пострілах то - свинець.
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26.10.2024 16:58 Відповісти
У гладкостволах тільки мідь...Прибирати омедення ствола тп серйозна робота для екіпажу
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26.10.2024 19:16 Відповісти
розміднювач добавляється у будь-який постріл, снаряд якого має мідний ведучій поясок, незалежно аід того нарізний ствол, чи гладкий. Зазвича в якості розміднювача застосовується свинцевий дріт, а не екіпаж чи розрахунок.
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26.10.2024 21:05 Відповісти
Ви коли небуть брали участь у чищенні ствола гладкоствольної танкової гармати після штатної стрільби?
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27.10.2024 10:30 Відповісти
до чого тут регламентна чистка зброї до розміднювача, який вкладається у кожну гільзу артснаряду?
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27.10.2024 11:33 Відповісти
У комплект обслуговування гладкоствольної танкової гармати входить дрібний залізний йоржик який змочується спеціальною составою для швидкого видалення омеднення. Нарізні стволи гармат такої ретельної чистки від омеднення не вимагають.
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27.10.2024 16:51 Відповісти
якщо у постріл не буде добавлятись розміднювач, то ніякий йоржик із спеціальним оставом не допоможе, бо швидкість відкладення міді на поверхні буде така, що це призведе до виникнення задирів вже через малу кількість пострілів, що буде суттєво вливати на кінетичні параметри пострілу і неможливість правильного коригування наступних пострілів. І це ж саме стосується і нарізних стволів. Переважаюча кількість міді видаляється не механічною чисткою, а виноситься у вигляді пару сплава міді із свинцем (або оловом, в залежносі від того, який метал добавлений у якості розміднювача) після кожного пострілу.
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27.10.2024 17:17 Відповісти
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26.10.2024 16:45 Відповісти
Все зло від цього підараса.
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26.10.2024 16:48 Відповісти
у Нас два варианта, или мы победим или росия проиграет
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26.10.2024 16:48 Відповісти
Тим часом Південна Корея -"..та ми...та якось...бе...ме.... занепокоєння...ми бачимо...." Цивілізований світ у війні з дикунами дуже сильно програЄ.
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26.10.2024 16:47 Відповісти
Південна Корея може переглянути заборону на постачання зброї Україні
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26.10.2024 16:49 Відповісти
 
 