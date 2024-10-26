Більшість використовуваних окупантами на Харківщині снарядів - північнокорейські та іранські, - ОТУ "Харків"
На Харківщині російські війська активно застосовують боєприпаси, поставлені з КНДР та Ірану.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов.
"Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам боєприпасів з Північної Кореї та Ірану. Північнокорейські снаряди калібру 122, 152 мм ворог активно застосовує. До 60% припадає саме на ці боєприпаси", - розповів він.
За його словами, якість північнокорейських боєприпасів доволі низька.
"Нас задовольняє якість північнокорейських боєприпасів, оскільки вони не кучно лягають у ціль, буває таке, що не вибухають у потрібний момент", - додав речник ОТУ "Харків".
Топ коментарі
+5 Саня Мантула #401270
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+4 Леопольд #594959
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+3 Jack Bo
показати весь коментар26.10.2024 16:21 Відповісти Посилання
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