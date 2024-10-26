Більшість використовуваних окупантами на Харківщині снарядів - північнокорейські та іранські, - ОТУ "Харків"

На Харківщині російські війська активно застосовують боєприпаси, поставлені з КНДР та Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов.

"Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам боєприпасів з Північної Кореї та Ірану. Північнокорейські снаряди калібру 122, 152 мм ворог активно застосовує. До 60% припадає саме на ці боєприпаси", - розповів він.

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За його словами, якість північнокорейських боєприпасів доволі низька.

"Нас задовольняє якість північнокорейських боєприпасів, оскільки вони не кучно лягають у ціль, буває таке, що не вибухають у потрібний момент", - додав речник ОТУ "Харків".

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