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Новости Агрессия России против Украины Война
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Большинство используемых оккупантами на Харьковщине снарядов - северокорейские и иранские, - ОТГ "Харьков"

Обстановка на Харківщині

На Харьковщине российские войска активно применяют боеприпасы, поставленные из КНДР и Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов.

"Мы имеем информацию о поставках оккупационным войскам боеприпасов из Северной Кореи и Ирана. Северокорейские снаряды калибра 122, 152 мм враг активно применяет. До 60% приходится именно на эти боеприпасы", - рассказал он.

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По его словам, качество северокорейских боеприпасов довольно низкое.

"Нас удовлетворяет качество северокорейских боеприпасов, поскольку они не кучно ложатся в цель, бывает такое, что не взрываются в нужный момент", - добавил спикер ОТГ "Харьков".

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Автор: 

боеприпасы (2363) Иран (1833) КНДР (1234) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Поки при владі крадії та свиносабачі браття, нічого не допоможе.
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26.10.2024 16:21 Ответить
+4
Израиль нам помог , разбомбил в Иране производство ракет и дронов
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26.10.2024 16:26 Ответить
+3
Тут колись була зброя що могла за добу зробити з тієї сраної пн.кореї яму до літосфери.
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26.10.2024 16:21 Ответить
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Нам теж обіцяють снарядів підкинути
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26.10.2024 16:12 Ответить
Навіть "стільки, скільки потрібно"
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26.10.2024 16:14 Ответить
Можуть навіть більше
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26.10.2024 16:15 Ответить
8 чи 9 лямів снарядів, хоч і паршивих, скіьки це життів українців?
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26.10.2024 16:49 Ответить
Вони навіть будуть стояти поруч з цими снарядами стільки скільки потрібно.
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26.10.2024 16:45 Ответить
Поки при владі крадії та свиносабачі браття, нічого не допоможе.
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26.10.2024 16:21 Ответить
качество северокорейских боеприпасов довольно низкое
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26.10.2024 16:27 Ответить
По снарядам не скажу, но по минам там иногда взрываются 4 из 10. Но потом ещё парочку в земле через час могут сдетонировать. Слышишь выход и потом только Шлепппп!!! Не взорвалась, все в блиндаже выдохнули..
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26.10.2024 16:35 Ответить
Тут колись була зброя що могла за добу зробити з тієї сраної пн.кореї яму до літосфери.
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26.10.2024 16:21 Ответить
Израиль нам помог , разбомбил в Иране производство ракет и дронов
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26.10.2024 16:26 Ответить
"Нас удовлетворяет качество северокорейских боеприпасов, поскольку они не кучно ложатся в цель, бывает такое, что не взрываются в нужный момент", - добавил спикер ОТГ "Харьков".
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26.10.2024 16:28 Ответить
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26.10.2024 17:14 Ответить
"...Ми маємо інформацію про постачання окупаційним військам *********** з Північної Кореї та Ірану..." - бАданов із Криму доповів по закритому каналу?
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26.10.2024 16:30 Ответить
А хто так званим прем'єр міністру і міністру оборони заважає поїхати в Південу Кореї та інші країни що мають багато зброї підписати контракт на поставку зброї в Україну ?
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26.10.2024 16:33 Ответить
у Південній КореЇ 3 000 000 снарядів лишніх (сорри за мой плохой украинский )
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26.10.2024 16:37 Ответить
I guess i'm learning
I must be warmer now..
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26.10.2024 16:40 Ответить
гівно ті корейські снаряди - пороха не рівномірні, вага снарядів різна, тому про коригування можно забути. До того ж корейці ще і розміднювач з пострілів ******* (навіщо - не відомо), що приводить до швидкого ізносу стволів.
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26.10.2024 16:36 Ответить
які мають снаряди з мідними ведучими поясками.
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26.10.2024 16:45 Ответить
мідь в Немитой дорогая
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26.10.2024 16:46 Ответить
взагалі-то розміднювач у пострілах то - свинець.
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26.10.2024 16:58 Ответить
У гладкостволах тільки мідь...Прибирати омедення ствола тп серйозна робота для екіпажу
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26.10.2024 19:16 Ответить
розміднювач добавляється у будь-який постріл, снаряд якого має мідний ведучій поясок, незалежно аід того нарізний ствол, чи гладкий. Зазвича в якості розміднювача застосовується свинцевий дріт, а не екіпаж чи розрахунок.
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26.10.2024 21:05 Ответить
Ви коли небуть брали участь у чищенні ствола гладкоствольної танкової гармати після штатної стрільби?
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27.10.2024 10:30 Ответить
до чого тут регламентна чистка зброї до розміднювача, який вкладається у кожну гільзу артснаряду?
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27.10.2024 11:33 Ответить
У комплект обслуговування гладкоствольної танкової гармати входить дрібний залізний йоржик який змочується спеціальною составою для швидкого видалення омеднення. Нарізні стволи гармат такої ретельної чистки від омеднення не вимагають.
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27.10.2024 16:51 Ответить
якщо у постріл не буде добавлятись розміднювач, то ніякий йоржик із спеціальним оставом не допоможе, бо швидкість відкладення міді на поверхні буде така, що це призведе до виникнення задирів вже через малу кількість пострілів, що буде суттєво вливати на кінетичні параметри пострілу і неможливість правильного коригування наступних пострілів. І це ж саме стосується і нарізних стволів. Переважаюча кількість міді видаляється не механічною чисткою, а виноситься у вигляді пару сплава міді із свинцем (або оловом, в залежносі від того, який метал добавлений у якості розміднювача) після кожного пострілу.
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27.10.2024 17:17 Ответить
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26.10.2024 16:45 Ответить
Все зло від цього підараса.
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26.10.2024 16:48 Ответить
у Нас два варианта, или мы победим или росия проиграет
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26.10.2024 16:48 Ответить
Тим часом Південна Корея -"..та ми...та якось...бе...ме.... занепокоєння...ми бачимо...." Цивілізований світ у війні з дикунами дуже сильно програЄ.
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26.10.2024 16:47 Ответить
Південна Корея може переглянути заборону на постачання зброї Україні
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26.10.2024 16:49 Ответить
 
 