Большинство используемых оккупантами на Харьковщине снарядов - северокорейские и иранские, - ОТГ "Харьков"

На Харьковщине российские войска активно применяют боеприпасы, поставленные из КНДР и Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов.

"Мы имеем информацию о поставках оккупационным войскам боеприпасов из Северной Кореи и Ирана. Северокорейские снаряды калибра 122, 152 мм враг активно применяет. До 60% приходится именно на эти боеприпасы", - рассказал он.

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По его словам, качество северокорейских боеприпасов довольно низкое.

"Нас удовлетворяет качество северокорейских боеприпасов, поскольку они не кучно ложатся в цель, бывает такое, что не взрываются в нужный момент", - добавил спикер ОТГ "Харьков".

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