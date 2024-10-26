Окупанти минулої доби чотири рази атакували в районі Вовчанська, втрати ворога становлять 139 осіб, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на 9 ранку 26 жовтня.
Як зазначається, протягом минулої доби ворог чотири рази атакував у районі Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із застосуванням трьох ракет, 8 авіаударів із використанням 17 КАБів, 40 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 377 обстрілів позицій захисників України.
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголосили в ОТУ.
Втрати армії РФ
Так, втрати ворога за минулу добу становлять 139 істот, з них безповоротні - 44, санітарні – 94, полонені - 1.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 33 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 3 артилерійські системи,
- 6 автомобілів,
- 3 одиниці спецтехніки,
- 21 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 82 укриття для особового складу,
- 2 місця зберігання боєприпасів,
- 1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 687 600 російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль