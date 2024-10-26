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Новини Війна
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Окупанти минулої доби чотири рази атакували в районі Вовчанська, втрати ворога становлять 139 осіб, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на 9 ранку 26 жовтня.

Як зазначається, протягом минулої доби ворог чотири рази атакував у районі Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із застосуванням трьох ракет, 8 авіаударів із використанням 17 КАБів, 40 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 377 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголосили в ОТУ.

Також дивіться: FPV-дрони полку Калиновського знищують бронетехніку та окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Втрати армії РФ

Так, втрати ворога за минулу добу становлять 139 істот, з них безповоротні - 44, санітарні – 94, полонені - 1.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 33 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 3 артилерійські системи,
  • 6 автомобілів,
  • 3 одиниці спецтехніки,
  • 21 БпЛА.

Також дивіться: Сили оборони знищили російський танк Т-72, а також ліквідували 5 окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Крім того, знищено:

  • 82 укриття для особового складу,
  • 2 місця зберігання боєприпасів,
  • 1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 687 600 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) Харківщина (6054) знищення (7600)


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