Окупанти минулої доби чотири рази атакували в районі Вовчанська, втрати ворога становлять 139 осіб, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на 9 ранку 26 жовтня.

Як зазначається, протягом минулої доби ворог чотири рази атакував у районі Вовчанська. російські окупанти завдали 1 ракетного удару із застосуванням трьох ракет, 8 авіаударів із використанням 17 КАБів, 40 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 377 обстрілів позицій захисників України.



"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголосили в ОТУ.

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Втрати армії РФ

Так, втрати ворога за минулу добу становлять 139 істот, з них безповоротні - 44, санітарні – 94, полонені - 1.



Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 33 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

3 артилерійські системи,

6 автомобілів,

3 одиниці спецтехніки,

21 БпЛА.

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Крім того, знищено:

82 укриття для особового складу,

2 місця зберігання боєприпасів,

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 687 600 російських загарбників.