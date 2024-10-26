Оккупанты за прошедшие сутки четыре раза атаковали в районе Волчанска, потери врага составляют 139 человек, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 9 утра 26 октября.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг четыре раза атаковал в районе Волчанска. российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с применением трех ракет, 8 авиаударов с использованием 17 КАБов, 40 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 377 обстрелов позиций защитников Украины.



"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отметили в ОТУ.

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Потери армии РФ

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 139 существ, из них безвозвратные - 44, санитарные - 94, пленные - 1.



Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 33 единицы вооружения и военной техники, в частности:

3 артиллерийские системы,

6 автомобилей,

3 единицы спецтехники,

21 БпЛА.

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Кроме того, уничтожено:

82 укрытия для личного состава,

2 места хранения боеприпасов,

1 место хранения горюче-смазочных материалов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 687 600 российских захватчиков.