Оккупанты за прошедшие сутки четыре раза атаковали в районе Волчанска, потери врага составляют 139 человек, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" об обстановке в операционной зоне по состоянию на 9 утра 26 октября.
Как отмечается, за прошедшие сутки враг четыре раза атаковал в районе Волчанска. российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с применением трех ракет, 8 авиаударов с использованием 17 КАБов, 40 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 377 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отметили в ОТУ.
Потери армии РФ
Так, потери врага за минувшие сутки составляют 139 существ, из них безвозвратные - 44, санитарные - 94, пленные - 1.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 33 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 3 артиллерийские системы,
- 6 автомобилей,
- 3 единицы спецтехники,
- 21 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 82 укрытия для личного состава,
- 2 места хранения боеприпасов,
- 1 место хранения горюче-смазочных материалов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 687 600 российских захватчиков.
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