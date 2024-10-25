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Новости Видео Война
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FPV-дроны полка Калиновского уничтожают бронетехнику и оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

Вашему вниманию представляем результаты работы операторов FPV-дронов полка имени Кастуся Калиновского на Харьковском направлении.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Уничтожена техника и бронетехника российских оккупантов, минометы и артиллерия, склады БК, личный состав и места их дислокации.

Смотрите также: Бойцы белорусского полка имени Калиновского показали кадры боев вблизи села Липцы на Харьковщине: "Барацьба працягваецца". ВИДЕО

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Харьковщина (5577) дроны (4123) Полк имени Кастуся Калиновского (25)


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Музика хороша...
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25.10.2024 18:08 Ответить
музика може й хороша, але не вміють так як "Мадяр" доносити інфу)))
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25.10.2024 18:26 Ответить
Та там просто "картинка" "висіла"...
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25.10.2024 18:31 Ответить
кацапи в трусіках. це відео ще з літа, але все одно красиво
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25.10.2024 18:10 Ответить
режисера потрібно змінити - "скомкано"
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25.10.2024 18:24 Ответить
А відео де ?
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25.10.2024 18:35 Ответить
То хлопці так тренуються перед полюванням на лукашенка.
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25.10.2024 18:42 Ответить
Молодці ! Пишаємося вами !
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25.10.2024 19:52 Ответить
 
 