FPV-дроны полка Калиновского уничтожают бронетехнику и оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО
Вашему вниманию представляем результаты работы операторов FPV-дронов полка имени Кастуся Калиновского на Харьковском направлении.
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Уничтожена техника и бронетехника российских оккупантов, минометы и артиллерия, склады БК, личный состав и места их дислокации.
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