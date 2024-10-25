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Новини Відео Війна
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FPV-дрони полку Калиновського знищують бронетехніку та окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

До вашої уваги результати роботи операторів FPV-дронів полку імені Кастуся Калиновського на Харківському напрямку.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Знищено техніку та бронетехніку російських окупантів, міномети та артилерію, склади БК, особовий склад та місця їх дислокації.

Також дивіться: Бійці білоруського полку імені Калиновського показали кадри боїв поблизу села Липці на Харківщині: "Барацьба працягваецца". ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (4932) Полк імені Кастуся Калиновського (25)


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Музика хороша...
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25.10.2024 18:08 Відповісти
музика може й хороша, але не вміють так як "Мадяр" доносити інфу)))
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25.10.2024 18:26 Відповісти
Та там просто "картинка" "висіла"...
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25.10.2024 18:31 Відповісти
кацапи в трусіках. це відео ще з літа, але все одно красиво
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25.10.2024 18:10 Відповісти
режисера потрібно змінити - "скомкано"
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25.10.2024 18:24 Відповісти
А відео де ?
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25.10.2024 18:35 Відповісти
То хлопці так тренуються перед полюванням на лукашенка.
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25.10.2024 18:42 Відповісти
Молодці ! Пишаємося вами !
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25.10.2024 19:52 Відповісти
 
 