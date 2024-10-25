FPV-дрони полку Калиновського знищують бронетехніку та окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО
До вашої уваги результати роботи операторів FPV-дронів полку імені Кастуся Калиновського на Харківському напрямку.
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Знищено техніку та бронетехніку російських окупантів, міномети та артилерію, склади БК, особовий склад та місця їх дислокації.
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