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Пограничники уничтожили 5 автомобилей, орудие МТ-12 "Рапира", военный грузовик и БМП-2 противника. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" уничтожили 5 автомобилей, орудие МТ-12 "Рапира", военный грузовик и БМП-2 противника на Купянском направлении. 7 оккупантов были ликвидированы, еще 7 - ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6592) уничтожение (7288)


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это наши герои,так держать и давите эту падаль где видите
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26.10.2024 10:00 Ответить
Правильно... Хто виживе - хай пішки ходить... Тільки недовго...
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27.10.2024 04:18 Ответить
 
 