Пограничники уничтожили 5 автомобилей, орудие МТ-12 "Рапира", военный грузовик и БМП-2 противника. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" уничтожили 5 автомобилей, орудие МТ-12 "Рапира", военный грузовик и БМП-2 противника на Купянском направлении. 7 оккупантов были ликвидированы, еще 7 - ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий26.10.2024 10:00 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий27.10.2024 04:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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