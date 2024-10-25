Бойцы 93-й ОМБр FPV-дроном уничтожили российский ударный БпЛА "Ланцет". ВИДЕО

Бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" смогли выследить и поразить дроном российский ударный БпЛА "Ланцет".

Соответствующее видео опубликовано на канале волонтера Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

Заметив "Ланцет", наши дронари направили к нему FPV-перехватчик. Но "Ланцету" несколько раз удавалось маневрами уклоняться от столкновения. Но сказалось преимущество в скорости нашего дрона, который в конце концов поразил "Ланцет" именно тогда, когда тот готовился для удара.

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