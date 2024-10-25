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Бойцы 93-й ОМБр FPV-дроном уничтожили российский ударный БпЛА "Ланцет". ВИДЕО

Бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" смогли выследить и поразить дроном российский ударный БпЛА "Ланцет".

Соответствующее видео опубликовано на канале волонтера Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

Заметив "Ланцет", наши дронари направили к нему FPV-перехватчик. Но "Ланцету" несколько раз удавалось маневрами уклоняться от столкновения. Но сказалось преимущество в скорости нашего дрона, который в конце концов поразил "Ланцет" именно тогда, когда тот готовился для удара.

Смотрите также: Уничтожение дроном российской РСЗО БМ-27 "Ураган" в Запорожской области. ВИДЕО

Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (300) дроны (4134)


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Топ комментарии
+9
Молодці дронщики! Високий клас майстерності. Слава ЗСУ!
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25.10.2024 21:41 Ответить
+4
кацеп який має бути натренований вестибуляний апарат щоб від таких маневрів не стошнило.
ну і руки, золоті руки геймера
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25.10.2024 21:45 Ответить
+4
Капець як круто, швидкісний ланцет й дрончик з пропами… оператору й розробникам слава!
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25.10.2024 21:49 Ответить
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Молодці дронщики! Високий клас майстерності. Слава ЗСУ!
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25.10.2024 21:41 Ответить
кацеп який має бути натренований вестибуляний апарат щоб від таких маневрів не стошнило.
ну і руки, золоті руки геймера
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25.10.2024 21:45 Ответить
Капець як круто, швидкісний ланцет й дрончик з пропами… оператору й розробникам слава!
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25.10.2024 21:49 Ответить
Як коршун кружляє.
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25.10.2024 21:57 Ответить
Майстерна, снайперська атака і знищення вкрай небезпечного ворожого Ланцета.
Врятована військова техніка і життя воїнів ЗСУ.
Можливо силам безпілотних систем доцільно розробити та впровадити систему заохочень
пілотів-операторів та екіпажів БПЛА з наданням відповідного рівня класності (пілот-оператор БПЛА 3,2,1 класів та пілот-снайпер).
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25.10.2024 21:57 Ответить
Молодці, як мінімум гармату з обслугою чи іншу техніку, або людей врятували, а це багато значить.

Думаю, що дуже якісна камера як для одноразового дрона. Можливо це здорожчує ціну дрона?
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25.10.2024 21:57 Ответить
Так,це не простий фпв, цей дрон на стероїдах,в першу чергу відеокамера.
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26.10.2024 00:16 Ответить
Молодці дронщики, геймери найвищого класу, врятували життя нашим артилеристам. Героям слава.
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25.10.2024 22:01 Ответить
Треба під крилом місцевих адміністрацій шукати кошти і створювати школи дронщиків з місцевих геймерів, можна залучать навіть школярів, та починать вчиться збивати шахеди, відповідні дрони вже з'являються. Порятунок утопаючих, діло рук самих утопаючих.
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25.10.2024 22:18 Ответить
Молодь з геймерів за збиття шахедів треба фінансово заохочувати, хай краще заробляють так, чим за підпал авто.
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25.10.2024 22:28 Ответить
Тут було б добре доручити роботу донаведення ШІ,одинокого ланцета у просторі гарно ловить штуч.інтелект.
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26.10.2024 00:13 Ответить
 
 