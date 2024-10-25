Бойцы 93-й ОМБр FPV-дроном уничтожили российский ударный БпЛА "Ланцет". ВИДЕО
Бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" смогли выследить и поразить дроном российский ударный БпЛА "Ланцет".
Соответствующее видео опубликовано на канале волонтера Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
Заметив "Ланцет", наши дронари направили к нему FPV-перехватчик. Но "Ланцету" несколько раз удавалось маневрами уклоняться от столкновения. Но сказалось преимущество в скорости нашего дрона, который в конце концов поразил "Ланцет" именно тогда, когда тот готовился для удара.
Топ комментарии
+9 GICKO_ BANAN
показать весь комментарий25.10.2024 21:41 Ответить Ссылка
+4 Bogdan #591399
показать весь комментарий25.10.2024 21:45 Ответить Ссылка
+4 Hanka Panyanka
показать весь комментарий25.10.2024 21:49 Ответить Ссылка
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ну і руки, золоті руки геймера
Врятована військова техніка і життя воїнів ЗСУ.
Можливо силам безпілотних систем доцільно розробити та впровадити систему заохочень
пілотів-операторів та екіпажів БПЛА з наданням відповідного рівня класності (пілот-оператор БПЛА 3,2,1 класів та пілот-снайпер).
Думаю, що дуже якісна камера як для одноразового дрона. Можливо це здорожчує ціну дрона?