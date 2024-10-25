Уничтожение дроном российской РСЗО БМ-27 "Ураган" в Запорожской области. ВИДЕО
Оператор FPV-дронов из подразделения "Ронины" 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожает российскую 220-мм РСЗО БМ-27 "Ураган" в Запорожской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Враг "прикопал" боевую машину на практически открытой местности, видимо, надеясь, что в глубоком тылу на временно оккупированной территории украинские операторы дронов ее не достанут.
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Може то був просто МАКЕТ?