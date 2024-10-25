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Уничтожение дроном российской РСЗО БМ-27 "Ураган" в Запорожской области. ВИДЕО

Оператор FPV-дронов из подразделения "Ронины" 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожает российскую 220-мм РСЗО БМ-27 "Ураган" в Запорожской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Враг "прикопал" боевую машину на практически открытой местности, видимо, надеясь, что в глубоком тылу на временно оккупированной территории украинские операторы дронов ее не достанут.

Смотрите также: Воины 128 ОГШБр уничтожили несколько единиц вражеской техники на Запорожском направлении. ВИДЕО

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Запорожская область (3210) дроны (4123) 65 ОМБр (32)


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Гарно горить . Слава ЗСУ.
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25.10.2024 18:50 Ответить
Сподіваюсь,що це недалеко від Енергодару!Підари кацапські кошмарят Нікополь і Марганец кілька днів з цієї херні.
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25.10.2024 19:14 Ответить
Гарна робота! ті трідараси лупили ним по навколишнім селам, де ще живуть люди.
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25.10.2024 19:14 Ответить
Щось вин майже без маскування стояв, не вибухнув...
Може то був просто МАКЕТ?
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25.10.2024 19:16 Ответить
Щось на те похоже
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25.10.2024 19:22 Ответить
Ні екіпажу, ні РЕБ, які кацапи вже скоро на каски будуть чипляти. Схоже ви правий. Зате музика гучна...
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25.10.2024 19:49 Ответить
От якби всім негідникам хабарникам та злодіям народ вчинив самосуд та повідрубував руки, а всіх колаборантів та ворогів української держави вішали б на площах міст та сіл- тоді б це було дійсно вольовим рішенням українців.
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25.10.2024 19:33 Ответить
Хай запам'ятають: "Протів дрона нєт прійома."
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25.10.2024 20:55 Ответить
 
 