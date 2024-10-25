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Знищення дроном російської РСЗВ БМ-27 "Ураган" у Запорізькій області. ВIДЕО

Оператор FPV-дронів із підрозділу "Роніни" 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ  знищує російську 220-мм РСЗВ БМ-27 "Ураган" у Запорізькій області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог "прикопав" бойову машину на практично відкритій місцевості, мабуть, сподіваючись, що в глибокому тилу на тимчасово окупованій території українські оператори дронів її не дістануть.

Також дивіться: Воїни 65 ОМБр знищили 4 гармати і УАЗ окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3746) дрони (4932) 65 ОМБр (32)


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Гарно горить . Слава ЗСУ.
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25.10.2024 18:50 Відповісти
Сподіваюсь,що це недалеко від Енергодару!Підари кацапські кошмарят Нікополь і Марганец кілька днів з цієї херні.
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25.10.2024 19:14 Відповісти
Гарна робота! ті трідараси лупили ним по навколишнім селам, де ще живуть люди.
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25.10.2024 19:14 Відповісти
Щось вин майже без маскування стояв, не вибухнув...
Може то був просто МАКЕТ?
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25.10.2024 19:16 Відповісти
Щось на те похоже
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25.10.2024 19:22 Відповісти
Ні екіпажу, ні РЕБ, які кацапи вже скоро на каски будуть чипляти. Схоже ви правий. Зате музика гучна...
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25.10.2024 19:49 Відповісти
От якби всім негідникам хабарникам та злодіям народ вчинив самосуд та повідрубував руки, а всіх колаборантів та ворогів української держави вішали б на площах міст та сіл- тоді б це було дійсно вольовим рішенням українців.
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25.10.2024 19:33 Відповісти
Хай запам'ятають: "Протів дрона нєт прійома."
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25.10.2024 20:55 Відповісти
 
 