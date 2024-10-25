Знищення дроном російської РСЗВ БМ-27 "Ураган" у Запорізькій області. ВIДЕО
Оператор FPV-дронів із підрозділу "Роніни" 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищує російську 220-мм РСЗВ БМ-27 "Ураган" у Запорізькій області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог "прикопав" бойову машину на практично відкритій місцевості, мабуть, сподіваючись, що в глибокому тилу на тимчасово окупованій території українські оператори дронів її не дістануть.
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