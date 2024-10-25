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Бійці 93-ї ОМБр FPV-дроном знищили російський ударний БпЛА "Ланцет". ВIДЕО

Бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний яр" змогли вистежити й уразити дроном російський ударний БпЛА "Ланцет".

Відповідне відео опубліковане на каналі волонтера Стерненка, інформує Цензор.НЕТ.

Помітивши "Ланцет", наші дронарі спрямували до нього FPV-перехоплювач. Але "Ланцету" кілька разів вдавалося маневрами ухилятися від зіткнення. Та далася взнаки перевага у швидкості нашого дрона, який зрештою вразив "Ланцет" саме тоді, коли той готувався для удару.

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Автор: 

93 окрема механізована бригада (300) дрони (4932)


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Топ коментарі
+9
Молодці дронщики! Високий клас майстерності. Слава ЗСУ!
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25.10.2024 21:41 Відповісти
+4
кацеп який має бути натренований вестибуляний апарат щоб від таких маневрів не стошнило.
ну і руки, золоті руки геймера
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25.10.2024 21:45 Відповісти
+4
Капець як круто, швидкісний ланцет й дрончик з пропами… оператору й розробникам слава!
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25.10.2024 21:49 Відповісти
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Молодці дронщики! Високий клас майстерності. Слава ЗСУ!
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25.10.2024 21:41 Відповісти
кацеп який має бути натренований вестибуляний апарат щоб від таких маневрів не стошнило.
ну і руки, золоті руки геймера
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25.10.2024 21:45 Відповісти
Капець як круто, швидкісний ланцет й дрончик з пропами… оператору й розробникам слава!
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25.10.2024 21:49 Відповісти
Як коршун кружляє.
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25.10.2024 21:57 Відповісти
Майстерна, снайперська атака і знищення вкрай небезпечного ворожого Ланцета.
Врятована військова техніка і життя воїнів ЗСУ.
Можливо силам безпілотних систем доцільно розробити та впровадити систему заохочень
пілотів-операторів та екіпажів БПЛА з наданням відповідного рівня класності (пілот-оператор БПЛА 3,2,1 класів та пілот-снайпер).
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25.10.2024 21:57 Відповісти
Молодці, як мінімум гармату з обслугою чи іншу техніку, або людей врятували, а це багато значить.

Думаю, що дуже якісна камера як для одноразового дрона. Можливо це здорожчує ціну дрона?
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25.10.2024 21:57 Відповісти
Так,це не простий фпв, цей дрон на стероїдах,в першу чергу відеокамера.
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26.10.2024 00:16 Відповісти
Молодці дронщики, геймери найвищого класу, врятували життя нашим артилеристам. Героям слава.
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25.10.2024 22:01 Відповісти
Треба під крилом місцевих адміністрацій шукати кошти і створювати школи дронщиків з місцевих геймерів, можна залучать навіть школярів, та починать вчиться збивати шахеди, відповідні дрони вже з'являються. Порятунок утопаючих, діло рук самих утопаючих.
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25.10.2024 22:18 Відповісти
Молодь з геймерів за збиття шахедів треба фінансово заохочувати, хай краще заробляють так, чим за підпал авто.
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25.10.2024 22:28 Відповісти
Тут було б добре доручити роботу донаведення ШІ,одинокого ланцета у просторі гарно ловить штуч.інтелект.
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26.10.2024 00:13 Відповісти
 
 