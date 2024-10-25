Бійці 93-ї ОМБр FPV-дроном знищили російський ударний БпЛА "Ланцет". ВIДЕО

Бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний яр" змогли вистежити й уразити дроном російський ударний БпЛА "Ланцет".

Відповідне відео опубліковане на каналі волонтера Стерненка, інформує Цензор.НЕТ.

Помітивши "Ланцет", наші дронарі спрямували до нього FPV-перехоплювач. Але "Ланцету" кілька разів вдавалося маневрами ухилятися від зіткнення. Та далася взнаки перевага у швидкості нашого дрона, який зрештою вразив "Ланцет" саме тоді, коли той готувався для удару.

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