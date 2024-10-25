Бійці 93-ї ОМБр FPV-дроном знищили російський ударний БпЛА "Ланцет". ВIДЕО
Бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний яр" змогли вистежити й уразити дроном російський ударний БпЛА "Ланцет".
Відповідне відео опубліковане на каналі волонтера Стерненка, інформує Цензор.НЕТ.
Помітивши "Ланцет", наші дронарі спрямували до нього FPV-перехоплювач. Але "Ланцету" кілька разів вдавалося маневрами ухилятися від зіткнення. Та далася взнаки перевага у швидкості нашого дрона, який зрештою вразив "Ланцет" саме тоді, коли той готувався для удару.
Топ коментарі
+9 GICKO_ BANAN
показати весь коментар25.10.2024 21:41 Відповісти Посилання
+4 Bogdan #591399
показати весь коментар25.10.2024 21:45 Відповісти Посилання
+4 Hanka Panyanka
показати весь коментар25.10.2024 21:49 Відповісти Посилання
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ну і руки, золоті руки геймера
Врятована військова техніка і життя воїнів ЗСУ.
Можливо силам безпілотних систем доцільно розробити та впровадити систему заохочень
пілотів-операторів та екіпажів БПЛА з наданням відповідного рівня класності (пілот-оператор БПЛА 3,2,1 класів та пілот-снайпер).
Думаю, що дуже якісна камера як для одноразового дрона. Можливо це здорожчує ціну дрона?