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Окупант намагається збити дрон-камікадзе джгутом Есмарха. ВIДЕО

Оператори БпЛА підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку ліквідували російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Окупанти відрубали сокирою руку мертвому товаришу по службі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+17
Не дошел до Берлина. Как же пешком дойдешь как zомбак...
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23.08.2024 10:04
+10
А клізми теж роблять за допомогою "кружки Есмарха"!

"Жили-были в России три друга Учились вместе в мединституте Айболит стал хирургом Айнунах стал психиатром А Айдапох стал патологоанатомом
Перед началом войны умный Айболит уехал в Израиль И остались в Росси только Айнунах да Айдапох Вот поэтому в России так много придурков и мертвяков... "
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23.08.2024 10:26
+7
можно ще клізмами пробувати.
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23.08.2024 10:16
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Не дошел до Берлина. Как же пешком дойдешь как zомбак...
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23.08.2024 10:04 Відповісти
Мабуть заблукав.
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23.08.2024 11:27 Відповісти
Ага. Вышел из дому и пару тысяч километров не в ту сторону прошел
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23.08.2024 11:43 Відповісти
грибы собирал?
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23.08.2024 15:08 Відповісти
Дрон його вже мабуть на самісінький Рейхстаг доставив...
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23.08.2024 19:25 Відповісти
можно ще клізмами пробувати.
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23.08.2024 10:16 Відповісти
А клізми теж роблять за допомогою "кружки Есмарха"!

"Жили-были в России три друга Учились вместе в мединституте Айболит стал хирургом Айнунах стал психиатром А Айдапох стал патологоанатомом
Перед началом войны умный Айболит уехал в Израиль И остались в Росси только Айнунах да Айдапох Вот поэтому в России так много придурков и мертвяков... "
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23.08.2024 10:26 Відповісти
Кліп бомбезний і у прямому і у переносному сенсі.
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23.08.2024 10:36 Відповісти
Чому просто було не здатись. Навіщо дрон на переводити. Не сходе зо він чинив якусь загрозу на той момент
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23.08.2024 11:08 Відповісти
цей дрон летить тільки в одну сторону
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23.08.2024 11:30 Відповісти
дурачёк какойта
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23.08.2024 12:02 Відповісти
Лучше бы его от насморха использовал!
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23.08.2024 14:32 Відповісти
https://litdeti.livejournal.com/135467.html

Так вот ты какой, северный олень

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23.08.2024 19:13 Відповісти
Я бы кацапа еще понял, если бы он пытался баллончиком с краской задуть видеокамеру...
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23.08.2024 22:59 Відповісти
Убогі рашисти, вдерлися в Україну і отримали результат від дрона з України!
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24.08.2024 10:50 Відповісти
Завидна холоднокровність, мабуть, не простий ворог попався, джгут напевно приготував на той випадок, якщо вдасться вижити.
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24.08.2024 11:49 Відповісти
 
 