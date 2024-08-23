Окупант намагається збити дрон-камікадзе джгутом Есмарха. ВIДЕО
Оператори БпЛА підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку ліквідували російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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+17 ALEX SUROVV #593022
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+10 Яр Холодний
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+7 Urs
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"Жили-были в России три друга Учились вместе в мединституте Айболит стал хирургом Айнунах стал психиатром А Айдапох стал патологоанатомом
Перед началом войны умный Айболит уехал в Израиль И остались в Росси только Айнунах да Айдапох Вот поэтому в России так много придурков и мертвяков... "
Так вот ты какой, северный олень