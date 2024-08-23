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Новости Видео Война
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Оккупант пытается сбить дрон-камикадзе жгутом Эсмарха. ВИДЕО

Операторы БпЛА подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отрубили топором руку мертвому сослуживцу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+17
Не дошел до Берлина. Как же пешком дойдешь как zомбак...
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23.08.2024 10:04
+10
А клізми теж роблять за допомогою "кружки Есмарха"!

"Жили-были в России три друга Учились вместе в мединституте Айболит стал хирургом Айнунах стал психиатром А Айдапох стал патологоанатомом
Перед началом войны умный Айболит уехал в Израиль И остались в Росси только Айнунах да Айдапох Вот поэтому в России так много придурков и мертвяков... "
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23.08.2024 10:26
+7
можно ще клізмами пробувати.
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23.08.2024 10:16
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Не дошел до Берлина. Как же пешком дойдешь как zомбак...
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23.08.2024 10:04 Ответить
Мабуть заблукав.
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23.08.2024 11:27 Ответить
Ага. Вышел из дому и пару тысяч километров не в ту сторону прошел
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23.08.2024 11:43 Ответить
грибы собирал?
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23.08.2024 15:08 Ответить
Дрон його вже мабуть на самісінький Рейхстаг доставив...
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23.08.2024 19:25 Ответить
можно ще клізмами пробувати.
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23.08.2024 10:16 Ответить
А клізми теж роблять за допомогою "кружки Есмарха"!

"Жили-были в России три друга Учились вместе в мединституте Айболит стал хирургом Айнунах стал психиатром А Айдапох стал патологоанатомом
Перед началом войны умный Айболит уехал в Израиль И остались в Росси только Айнунах да Айдапох Вот поэтому в России так много придурков и мертвяков... "
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23.08.2024 10:26 Ответить
Кліп бомбезний і у прямому і у переносному сенсі.
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23.08.2024 10:36 Ответить
Чому просто було не здатись. Навіщо дрон на переводити. Не сходе зо він чинив якусь загрозу на той момент
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23.08.2024 11:08 Ответить
цей дрон летить тільки в одну сторону
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23.08.2024 11:30 Ответить
дурачёк какойта
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23.08.2024 12:02 Ответить
Лучше бы его от насморха использовал!
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23.08.2024 14:32 Ответить
https://litdeti.livejournal.com/135467.html

Так вот ты какой, северный олень

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23.08.2024 19:13 Ответить
Я бы кацапа еще понял, если бы он пытался баллончиком с краской задуть видеокамеру...
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23.08.2024 22:59 Ответить
Убогі рашисти, вдерлися в Україну і отримали результат від дрона з України!
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24.08.2024 10:50 Ответить
Завидна холоднокровність, мабуть, не простий ворог попався, джгут напевно приготував на той випадок, якщо вдасться вижити.
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24.08.2024 11:49 Ответить
 
 