Оккупанты отрубили топором руку мертвому сослуживцу. ВИДЕО
Жестокий случай на поле боя зафиксировал разведывательный БпЛА 12-й бригады "Азов". Двое россиян, вооруженных топором, подошли к телу "двухсотого" и начали отрубать ему конечность. После "успеха" "операции" оккупанты вернулись на свои позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
"Еда, мародерство или трофей - мотив зверского поступка россиян остался неизвестным. Однако это видео - очередное доказательство того, что оккупантам и их дикарству не может быть места на нашей земле", - добавили в публикации.
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+26 Vlad D #386324
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А може просто годинників намародерених кілька побачили
Кушакова. Почём же вы будете брать за кило, не знаете? Я вам скажу. Вот эта вот часть, вот эта вот, называется голяшка. Здесь не дороже трёх рублей. Идёт только на студень. Дальше…
Фетисов. Я знаю.
Кушакова. Вы не знаете. Это огузок. Огузок. Здесь вы можете взять и по четыре рубля. Идёт и на первое, и на второе.
Тромбонист. Ничего огузок.
Кушакова. Дальше вы знаете. Это задняя часть. Все всегда любят именно заднюю часть. Там много мяса и мало костей. Можно содрать и по пять, и по шесть рублей.
могли довести-iх товариш загинув i рiдня получе грошi...
А навiщо тодi та рука iм-не холодець же будуть варити?
Розповсюджене явище, не варте новин.
Чи це занадто складна техніка?
Швидше й простійше телефон принести й розблокувати.
Наглядная демонстрация...
та срань все одно нікому не потрібна...
це вони зі своїми таке роблять - уявіть шо з нашими....