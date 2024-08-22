Оккупанты отрубили топором руку мертвому сослуживцу. ВИДЕО

Жестокий случай на поле боя зафиксировал разведывательный БпЛА 12-й бригады "Азов". Двое россиян, вооруженных топором, подошли к телу "двухсотого" и начали отрубать ему конечность. После "успеха" "операции" оккупанты вернулись на свои позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Еда, мародерство или трофей - мотив зверского поступка россиян остался неизвестным. Однако это видео - очередное доказательство того, что оккупантам и их дикарству не может быть места на нашей земле", - добавили в публикации.

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