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Оккупанты отрубили топором руку мертвому сослуживцу. ВИДЕО

Жестокий случай на поле боя зафиксировал разведывательный БпЛА 12-й бригады "Азов". Двое россиян, вооруженных топором, подошли к телу "двухсотого" и начали отрубать ему конечность. После "успеха" "операции" оккупанты вернулись на свои позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

"Еда, мародерство или трофей - мотив зверского поступка россиян остался неизвестным. Однако это видео - очередное доказательство того, что оккупантам и их дикарству не может быть места на нашей земле", - добавили в публикации.

Смотрите также: Воины 42 ОМБр дроном-камикадзе поразили российский ЗРК "Тор" в Белгородской области РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) Азов (793)


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Топ комментарии
+26
андрофаги
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22.08.2024 23:38
+26
А могли ще й згвалтувати наостанок. Гуманісти. Або просто поспішали...
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22.08.2024 23:57
+16
телефон разблокувати треба бо там доступ до картки
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23.08.2024 00:12
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Правила форума Совет форумчан
Там бойові стимулятори. Наркота і хімія щоб знизити страх.
А може просто годинників намародерених кілька побачили
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22.08.2024 23:34 Ответить
Они дебилы. Надо было ногу отрубать. В ней мяса больше.
Кушакова. Почём же вы будете брать за кило, не знаете? Я вам скажу. Вот эта вот часть, вот эта вот, называется голяшка. Здесь не дороже трёх рублей. Идёт только на студень. Дальше…
Фетисов. Я знаю.
Кушакова. Вы не знаете. Это огузок. Огузок. Здесь вы можете взять и по четыре рубля. Идёт и на первое, и на второе.
Тромбонист. Ничего огузок.
Кушакова. Дальше вы знаете. Это задняя часть. Все всегда любят именно заднюю часть. Там много мяса и мало костей. Можно содрать и по пять, и по шесть рублей.
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23.08.2024 07:09 Ответить
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23.08.2024 07:10 Ответить
Маю надiю, що вони забрали руку для того, щоб
могли довести-iх товариш загинув i рiдня получе грошi...
А навiщо тодi та рука iм-не холодець же будуть варити?
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23.08.2024 10:21 Ответить
андрофаги
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22.08.2024 23:38 Ответить
То скорше всього для доказу, що чувак загинув і треба виплачувати )) Хоча для цього краще було голову рубати.
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23.08.2024 08:56 Ответить
Можливо на руці рідкісна наколка. Вони там поголовно зєкі. Продадуть матері, вона обміняє на пельмені. До речі довго рубали. Дровосєкі з гомосєків ніякі.
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23.08.2024 11:12 Ответить
щоб не тягнути важке тіло, фрагмент для ідентифікації по ДНК - підтвердження загибелі.
Розповсюджене явище, не варте новин.
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22.08.2024 23:52 Ответить
А просто забрати документи і підтвердити, що загинув, не можна? Якшо чесно, я про таке тільки у Шаламова читав. Може в цивілізованих людей не таке вже й розповсюджене...
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22.08.2024 23:59 Ответить
Для Кацапа "не варто новин" , це нормально для Кацапа.
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23.08.2024 00:50 Ответить
ну да, простіше під прапором іншої країни розповідати, хто кацап, буська створена не для війни висловила думку. Мабуть, набагато краще знаєш, як довести, що боєць загинув, а не безвісті зниклий.
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23.08.2024 07:18 Ответить
Я документи, для прикладу, не брав на бойові. Класно розповідати про цивілазацію, не тримаюч зброю в руках.
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23.08.2024 07:09 Ответить
Подивіться американські фільми про війну. На кожному солдаті висить двойна бірка з імʼям і регістраційним номером. Якшо солдата вбили і евакуювати тіло ніяк, то товариші відчіпляють одну бірку і забирають з собою. Друга залишається на трупі і спрощуює потім ідентифікацію. І не треба рубати руки, пальці чи ще шось.
Чи це занадто складна техніка?
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23.08.2024 13:39 Ответить
В нас пальці відрізають загиблим , як що є великий ризик при евакуації тіла. Н
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23.08.2024 07:24 Ответить
Так, Інна, коли евак ускладнений. Не волосся, ні сечу з піска, як тут буськи розповідають. В
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23.08.2024 07:42 Ответить
Так то для ДНК теста, хватит и пряди волос .
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23.08.2024 00:32 Ответить
Навiть по пiску в печерi, в який потрапила сеча людини 12 000 рокiв тому, вченi визначили ДНК.
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23.08.2024 01:32 Ответить
Для ДНК тесту вистачить і волосс, а довести, що загинув/мертвий не вистачить.
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23.08.2024 07:07 Ответить
тварини
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22.08.2024 23:55 Ответить
ще й криворукі
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23.08.2024 00:55 Ответить
Дикие люди. Дети гор...
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22.08.2024 23:56 Ответить
Кацапи...
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23.08.2024 00:29 Ответить
А могли ще й згвалтувати наостанок. Гуманісти. Або просто поспішали...
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22.08.2024 23:57 Ответить
Мабуть не в їхньому смаку був.
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23.08.2024 00:10 Ответить
телефон разблокувати треба бо там доступ до картки
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23.08.2024 00:12 Ответить
А не простіше сам телефон принести до трупа та зісканувати палец?
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23.08.2024 00:22 Ответить
А був би айфон - рубали би голову?
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23.08.2024 00:26 Ответить
Нахіба ім "смертничкі"?
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23.08.2024 01:08 Ответить
Нахіба ім "смертничкі"?
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23.08.2024 01:10 Ответить
Хфуууу мерзота!!! А,як що, фасе унлок? Око витащить?)
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23.08.2024 01:13 Ответить
канібалізм у кацапів - не рідкісне явище. Вони зараз заморожені трупи на нічні зміни м'ясокомбінату завозять.
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23.08.2024 00:12 Ответить
Невже? То, може, в них маразільніє камери як крематорії димлять? Гидота...
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23.08.2024 01:17 Ответить
нє, вчора у якомусь твіторі фото бачив відкритого рефрижератора з мороженими трупами десь під члєнінградом. Начебто іхав на якійсь м'ясокомбінат. Не звернув уваги, бо подумав шо піздьож. А зараз після цього відео з рукою замислився...
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23.08.2024 01:36 Ответить
31 удар, щось занадто багато для відрубання кисті руки.
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23.08.2024 00:37 Ответить
Спіонєрили у здохлика телефон, щоб порнушку позирити, а там відбиток пальця для розблокування потрібен.
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23.08.2024 00:43 Ответить
То чому всю руку а не палець рубали?
Швидше й простійше телефон принести й розблокувати.
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23.08.2024 00:51 Ответить
Везти на позиції телефон ?
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23.08.2024 07:27 Ответить
А шо він такий великий, більше ніж те чим рубали?
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23.08.2024 10:55 Ответить
На вечерю 99%
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23.08.2024 00:52 Ответить
ще капусту і буде щі
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23.08.2024 03:58 Ответить
Скоріш за все, перстень на руці був або інша цінна річ. Мародери є мародери.
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23.08.2024 00:55 Ответить
На "рассии" не снимают фильмы ужасов, они в них живут.
Наглядная демонстрация...
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23.08.2024 01:00 Ответить
Певно Мільчаков знову розважається.
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23.08.2024 01:09 Ответить
Вечеря на двох забезпечена. Орки. Що з них взяти...
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23.08.2024 01:11 Ответить
Запечуть у "мангал-БМП" чи сирою згризуть?
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23.08.2024 01:25 Ответить
Голод нэ тьотка...
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23.08.2024 01:18 Ответить
Річі. Гай. ******** (переклад гобліна-підора)
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23.08.2024 01:22 Ответить
А шо вони одних жил собi вполювали. Хапнули б вже ляху.
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23.08.2024 01:35 Ответить
Не здивуюсь, якщо вони, ту руку, з'їдять. Дике плем'я, що з них взяти.
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23.08.2024 01:44 Ответить
https://x.com/i/status/1826747922266161538 десь в якомусь курському корєнєво
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23.08.2024 02:11 Ответить
рубали б зразу яйця - тудом сюдом,
та срань все одно нікому не потрібна...
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23.08.2024 02:20 Ответить
Так то ратицю на холодець відрубали, бо без ратиці не застигне.
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23.08.2024 02:22 Ответить
Але фашисти все-таки "азовці
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23.08.2024 02:34 Ответить
Ні для комплекту телефон+рука...біллінг кабінет сбєра через відбиток...перекинуть гроші по дорозі
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23.08.2024 03:56 Ответить
Я не здивуюся, якщо ці істоти реально з тої руки потім суп зварил
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23.08.2024 05:05 Ответить
на кацапії буде супчік "москальский"...
це вони зі своїми таке роблять - уявіть шо з нашими....
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23.08.2024 05:10 Ответить
как там у высоцкого .. но почему аборигены сьели кука тут нам неясно . молчит наука . мне представляется совсем простая штука . хотели кушать и сьели кука ..
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23.08.2024 06:23 Ответить
Канібалізм в москалів в крові , то частина їхньої культури . Люди старшого покоління котрі їздили в сибір на заробітки мабуть пам'ятають "закон тайга". і в чому його ключ.
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23.08.2024 07:14 Ответить
Наверняка хотели снять деньги с его телефона и счета, а там нужен отпечаток пальца...
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23.08.2024 07:17 Ответить
Навіщо ціла рука якщо потрібен тільки палець? Палець простійше відрубати й переносити.
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23.08.2024 07:25 Ответить
А звідки вони знають, який палець? Для гарантії відрубали усю руку. Тупі кацапи - треба рубати обидві!
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23.08.2024 08:00 Ответить
А відеофіксація не підійде?
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23.08.2024 08:29 Ответить
Може треба відбитки того зека, щоб списати на нього ще якісь злочини, або розблокувати телефон, та вкрасти гроші з карток🤔
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23.08.2024 08:31 Ответить
Таке враження, що він був проти віддати свою руку і вони його там дорубували,
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23.08.2024 09:11 Ответить
Так , мабуть був же живий , добили .
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23.08.2024 11:49 Ответить
Може на бульйон?
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23.08.2024 22:09 Ответить
its lunch time
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23.08.2024 22:28 Ответить
 
 