УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10384 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
19 795 69

Окупанти відрубали сокирою руку мертвому товаришу по службі. ВIДЕО

Жорстокий випадок на полі бою зафіксував розвідувальний БпЛА 12-ої бригади "Азов". Двоє росіян, озброєних сокирою, підійшли до тіла "двохсотого" і почали відрубувати йому кінцівку. Після "успіху" "операції" окупанти повернулися на свої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Їжа, мародерство чи трофей – мотив звірячого вчинку росіян залишився невідомим. Проте це відео – черговий доказ того, що окупантам і їхньому дикунству не може бути місця на нашій землі", - додали у публікації.

Дивіться: Воїни 42 ОМБр дроном-камікадзе уразили російський ЗРК "Тор" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Азов (777)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
андрофаги
показати весь коментар
22.08.2024 23:38
+26
А могли ще й згвалтувати наостанок. Гуманісти. Або просто поспішали...
показати весь коментар
22.08.2024 23:57
+16
телефон разблокувати треба бо там доступ до картки
показати весь коментар
23.08.2024 00:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там бойові стимулятори. Наркота і хімія щоб знизити страх.
А може просто годинників намародерених кілька побачили
показати весь коментар
22.08.2024 23:34 Відповісти
Они дебилы. Надо было ногу отрубать. В ней мяса больше.
Кушакова. Почём же вы будете брать за кило, не знаете? Я вам скажу. Вот эта вот часть, вот эта вот, называется голяшка. Здесь не дороже трёх рублей. Идёт только на студень. Дальше…
Фетисов. Я знаю.
Кушакова. Вы не знаете. Это огузок. Огузок. Здесь вы можете взять и по четыре рубля. Идёт и на первое, и на второе.
Тромбонист. Ничего огузок.
Кушакова. Дальше вы знаете. Это задняя часть. Все всегда любят именно заднюю часть. Там много мяса и мало костей. Можно содрать и по пять, и по шесть рублей.
показати весь коментар
23.08.2024 07:09 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2024 07:10 Відповісти
Маю надiю, що вони забрали руку для того, щоб
могли довести-iх товариш загинув i рiдня получе грошi...
А навiщо тодi та рука iм-не холодець же будуть варити?
показати весь коментар
23.08.2024 10:21 Відповісти
андрофаги
показати весь коментар
22.08.2024 23:38 Відповісти
То скорше всього для доказу, що чувак загинув і треба виплачувати )) Хоча для цього краще було голову рубати.
показати весь коментар
23.08.2024 08:56 Відповісти
Можливо на руці рідкісна наколка. Вони там поголовно зєкі. Продадуть матері, вона обміняє на пельмені. До речі довго рубали. Дровосєкі з гомосєків ніякі.
показати весь коментар
23.08.2024 11:12 Відповісти
щоб не тягнути важке тіло, фрагмент для ідентифікації по ДНК - підтвердження загибелі.
Розповсюджене явище, не варте новин.
показати весь коментар
22.08.2024 23:52 Відповісти
А просто забрати документи і підтвердити, що загинув, не можна? Якшо чесно, я про таке тільки у Шаламова читав. Може в цивілізованих людей не таке вже й розповсюджене...
показати весь коментар
22.08.2024 23:59 Відповісти
Для Кацапа "не варто новин" , це нормально для Кацапа.
показати весь коментар
23.08.2024 00:50 Відповісти
ну да, простіше під прапором іншої країни розповідати, хто кацап, буська створена не для війни висловила думку. Мабуть, набагато краще знаєш, як довести, що боєць загинув, а не безвісті зниклий.
показати весь коментар
23.08.2024 07:18 Відповісти
Я документи, для прикладу, не брав на бойові. Класно розповідати про цивілазацію, не тримаюч зброю в руках.
показати весь коментар
23.08.2024 07:09 Відповісти
Подивіться американські фільми про війну. На кожному солдаті висить двойна бірка з імʼям і регістраційним номером. Якшо солдата вбили і евакуювати тіло ніяк, то товариші відчіпляють одну бірку і забирають з собою. Друга залишається на трупі і спрощуює потім ідентифікацію. І не треба рубати руки, пальці чи ще шось.
Чи це занадто складна техніка?
показати весь коментар
23.08.2024 13:39 Відповісти
В нас пальці відрізають загиблим , як що є великий ризик при евакуації тіла. Н
показати весь коментар
23.08.2024 07:24 Відповісти
Так, Інна, коли евак ускладнений. Не волосся, ні сечу з піска, як тут буськи розповідають. В
показати весь коментар
23.08.2024 07:42 Відповісти
Так то для ДНК теста, хватит и пряди волос .
показати весь коментар
23.08.2024 00:32 Відповісти
Навiть по пiску в печерi, в який потрапила сеча людини 12 000 рокiв тому, вченi визначили ДНК.
показати весь коментар
23.08.2024 01:32 Відповісти
Для ДНК тесту вистачить і волосс, а довести, що загинув/мертвий не вистачить.
показати весь коментар
23.08.2024 07:07 Відповісти
тварини
показати весь коментар
22.08.2024 23:55 Відповісти
ще й криворукі
показати весь коментар
23.08.2024 00:55 Відповісти
Дикие люди. Дети гор...
показати весь коментар
22.08.2024 23:56 Відповісти
Кацапи...
показати весь коментар
23.08.2024 00:29 Відповісти
А могли ще й згвалтувати наостанок. Гуманісти. Або просто поспішали...
показати весь коментар
22.08.2024 23:57 Відповісти
Мабуть не в їхньому смаку був.
показати весь коментар
23.08.2024 00:10 Відповісти
телефон разблокувати треба бо там доступ до картки
показати весь коментар
23.08.2024 00:12 Відповісти
А не простіше сам телефон принести до трупа та зісканувати палец?
показати весь коментар
23.08.2024 00:22 Відповісти
А був би айфон - рубали би голову?
показати весь коментар
23.08.2024 00:26 Відповісти
Нахіба ім "смертничкі"?
показати весь коментар
23.08.2024 01:08 Відповісти
Нахіба ім "смертничкі"?
показати весь коментар
23.08.2024 01:10 Відповісти
Хфуууу мерзота!!! А,як що, фасе унлок? Око витащить?)
показати весь коментар
23.08.2024 01:13 Відповісти
канібалізм у кацапів - не рідкісне явище. Вони зараз заморожені трупи на нічні зміни м'ясокомбінату завозять.
показати весь коментар
23.08.2024 00:12 Відповісти
Невже? То, може, в них маразільніє камери як крематорії димлять? Гидота...
показати весь коментар
23.08.2024 01:17 Відповісти
нє, вчора у якомусь твіторі фото бачив відкритого рефрижератора з мороженими трупами десь під члєнінградом. Начебто іхав на якійсь м'ясокомбінат. Не звернув уваги, бо подумав шо піздьож. А зараз після цього відео з рукою замислився...
показати весь коментар
23.08.2024 01:36 Відповісти
31 удар, щось занадто багато для відрубання кисті руки.
показати весь коментар
23.08.2024 00:37 Відповісти
Спіонєрили у здохлика телефон, щоб порнушку позирити, а там відбиток пальця для розблокування потрібен.
показати весь коментар
23.08.2024 00:43 Відповісти
То чому всю руку а не палець рубали?
Швидше й простійше телефон принести й розблокувати.
показати весь коментар
23.08.2024 00:51 Відповісти
Везти на позиції телефон ?
показати весь коментар
23.08.2024 07:27 Відповісти
А шо він такий великий, більше ніж те чим рубали?
показати весь коментар
23.08.2024 10:55 Відповісти
На вечерю 99%
показати весь коментар
23.08.2024 00:52 Відповісти
ще капусту і буде щі
показати весь коментар
23.08.2024 03:58 Відповісти
Скоріш за все, перстень на руці був або інша цінна річ. Мародери є мародери.
показати весь коментар
23.08.2024 00:55 Відповісти
На "рассии" не снимают фильмы ужасов, они в них живут.
Наглядная демонстрация...
показати весь коментар
23.08.2024 01:00 Відповісти
Певно Мільчаков знову розважається.
показати весь коментар
23.08.2024 01:09 Відповісти
Вечеря на двох забезпечена. Орки. Що з них взяти...
показати весь коментар
23.08.2024 01:11 Відповісти
Запечуть у "мангал-БМП" чи сирою згризуть?
показати весь коментар
23.08.2024 01:25 Відповісти
Голод нэ тьотка...
показати весь коментар
23.08.2024 01:18 Відповісти
Річі. Гай. ******** (переклад гобліна-підора)
показати весь коментар
23.08.2024 01:22 Відповісти
А шо вони одних жил собi вполювали. Хапнули б вже ляху.
показати весь коментар
23.08.2024 01:35 Відповісти
Не здивуюсь, якщо вони, ту руку, з'їдять. Дике плем'я, що з них взяти.
показати весь коментар
23.08.2024 01:44 Відповісти
https://x.com/i/status/1826747922266161538 десь в якомусь курському корєнєво
показати весь коментар
23.08.2024 02:11 Відповісти
рубали б зразу яйця - тудом сюдом,
та срань все одно нікому не потрібна...
показати весь коментар
23.08.2024 02:20 Відповісти
Так то ратицю на холодець відрубали, бо без ратиці не застигне.
показати весь коментар
23.08.2024 02:22 Відповісти
Але фашисти все-таки "азовці
показати весь коментар
23.08.2024 02:34 Відповісти
Ні для комплекту телефон+рука...біллінг кабінет сбєра через відбиток...перекинуть гроші по дорозі
показати весь коментар
23.08.2024 03:56 Відповісти
Я не здивуюся, якщо ці істоти реально з тої руки потім суп зварил
показати весь коментар
23.08.2024 05:05 Відповісти
на кацапії буде супчік "москальский"...
це вони зі своїми таке роблять - уявіть шо з нашими....
показати весь коментар
23.08.2024 05:10 Відповісти
как там у высоцкого .. но почему аборигены сьели кука тут нам неясно . молчит наука . мне представляется совсем простая штука . хотели кушать и сьели кука ..
показати весь коментар
23.08.2024 06:23 Відповісти
Канібалізм в москалів в крові , то частина їхньої культури . Люди старшого покоління котрі їздили в сибір на заробітки мабуть пам'ятають "закон тайга". і в чому його ключ.
показати весь коментар
23.08.2024 07:14 Відповісти
Наверняка хотели снять деньги с его телефона и счета, а там нужен отпечаток пальца...
показати весь коментар
23.08.2024 07:17 Відповісти
Навіщо ціла рука якщо потрібен тільки палець? Палець простійше відрубати й переносити.
показати весь коментар
23.08.2024 07:25 Відповісти
А звідки вони знають, який палець? Для гарантії відрубали усю руку. Тупі кацапи - треба рубати обидві!
показати весь коментар
23.08.2024 08:00 Відповісти
А відеофіксація не підійде?
показати весь коментар
23.08.2024 08:29 Відповісти
Може треба відбитки того зека, щоб списати на нього ще якісь злочини, або розблокувати телефон, та вкрасти гроші з карток🤔
показати весь коментар
23.08.2024 08:31 Відповісти
Таке враження, що він був проти віддати свою руку і вони його там дорубували,
показати весь коментар
23.08.2024 09:11 Відповісти
Так , мабуть був же живий , добили .
показати весь коментар
23.08.2024 11:49 Відповісти
Може на бульйон?
показати весь коментар
23.08.2024 22:09 Відповісти
its lunch time
показати весь коментар
23.08.2024 22:28 Відповісти
 
 