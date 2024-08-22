Окупанти відрубали сокирою руку мертвому товаришу по службі. ВIДЕО
Жорстокий випадок на полі бою зафіксував розвідувальний БпЛА 12-ої бригади "Азов". Двоє росіян, озброєних сокирою, підійшли до тіла "двохсотого" і почали відрубувати йому кінцівку. Після "успіху" "операції" окупанти повернулися на свої позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
"Їжа, мародерство чи трофей – мотив звірячого вчинку росіян залишився невідомим. Проте це відео – черговий доказ того, що окупантам і їхньому дикунству не може бути місця на нашій землі", - додали у публікації.
Топ коментарі
+26 Vlad D #386324
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+26 Зэлэный_Змий
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+16 Шимус
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А може просто годинників намародерених кілька побачили
Кушакова. Почём же вы будете брать за кило, не знаете? Я вам скажу. Вот эта вот часть, вот эта вот, называется голяшка. Здесь не дороже трёх рублей. Идёт только на студень. Дальше…
Фетисов. Я знаю.
Кушакова. Вы не знаете. Это огузок. Огузок. Здесь вы можете взять и по четыре рубля. Идёт и на первое, и на второе.
Тромбонист. Ничего огузок.
Кушакова. Дальше вы знаете. Это задняя часть. Все всегда любят именно заднюю часть. Там много мяса и мало костей. Можно содрать и по пять, и по шесть рублей.
могли довести-iх товариш загинув i рiдня получе грошi...
А навiщо тодi та рука iм-не холодець же будуть варити?
Розповсюджене явище, не варте новин.
Чи це занадто складна техніка?
Швидше й простійше телефон принести й розблокувати.
Наглядная демонстрация...
та срань все одно нікому не потрібна...
це вони зі своїми таке роблять - уявіть шо з нашими....