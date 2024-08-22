Окупанти відрубали сокирою руку мертвому товаришу по службі. ВIДЕО

Жорстокий випадок на полі бою зафіксував розвідувальний БпЛА 12-ої бригади "Азов". Двоє росіян, озброєних сокирою, підійшли до тіла "двохсотого" і почали відрубувати йому кінцівку. Після "успіху" "операції" окупанти повернулися на свої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Їжа, мародерство чи трофей – мотив звірячого вчинку росіян залишився невідомим. Проте це відео – черговий доказ того, що окупантам і їхньому дикунству не може бути місця на нашій землі", - додали у публікації.

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