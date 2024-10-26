Прикордонники знищили 5 автомобілів, гармату МТ-12 "Рапіра", військову вантажівку та БМП-2 противника. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" знищили 5 автомобілів, гармату МТ-12 "Рапіра", військову вантажівку та БМП-2 противника на Куп’янському напрямку. 7 окупантів було ліквідовано, ще 7 поранено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Тетяна Миколаївна
показати весь коментар26.10.2024 10:00 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Яр Холодний
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