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Прикордонники знищили 5 автомобілів, гармату МТ-12 "Рапіра", військову вантажівку та БМП-2 противника. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" знищили 5 автомобілів, гармату МТ-12 "Рапіра", військову вантажівку та БМП-2 противника на Куп’янському напрямку. 7 окупантів було ліквідовано, ще 7  поранено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Бійці 93-ї ОМБр FPV-дроном знищили російський ударний БпЛА "Ланцет". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) знищення (7600)


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это наши герои,так держать и давите эту падаль где видите
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26.10.2024 10:00 Відповісти
Правильно... Хто виживе - хай пішки ходить... Тільки недовго...
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27.10.2024 04:18 Відповісти
 
 