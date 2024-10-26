Силы обороны уничтожили российский танк Т-72, а также ликвидировали 5 оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Помста" уничтожили российский танк Т-72 и еще один - повредили. Кроме того, бойцы уничтожили 3 вражеских автомобиля и 2 единицы БМП-2, а также ликвидировали 5 оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
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всі підуть до пекла 😡