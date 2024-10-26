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Силы обороны уничтожили российский танк Т-72, ​​а также ликвидировали 5 оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Помста" уничтожили российский танк Т-72 и еще один - повредили. Кроме того, бойцы уничтожили 3 вражеских автомобиля и 2 единицы БМП-2, а также ликвидировали 5 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 5 автомобилей, орудие МТ-12 "Рапира", военный грузовик и БМП-2 противника. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6594) уничтожение (7295)


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Ще дуже багато цього лайна на росії
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26.10.2024 10:43 Ответить
Кацапи , які пхаються в Украіну ,
всі підуть до пекла 😡
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26.10.2024 10:49 Ответить
 
 