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Сили оборони знищили російський танк Т-72, а також ліквідували 5 окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" знищили російський танк Т-72 та ще один - пошкодили. Крім того, бійці знищили 3 ворожі автомобілі та 2 одиниці БМП-2, а також ліквідували 5 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

Дивіться: Прикордонники знищили 5 автомобілів, гармату МТ-12 "Рапіра", військову вантажівку та БМП-2 противника. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) знищення (7600)


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Ще дуже багато цього лайна на росії
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26.10.2024 10:43 Відповісти
Кацапи , які пхаються в Украіну ,
всі підуть до пекла 😡
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26.10.2024 10:49 Відповісти
 
 