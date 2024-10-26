Сили оборони знищили російський танк Т-72, а також ліквідували 5 окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" знищили російський танк Т-72 та ще один - пошкодили. Крім того, бійці знищили 3 ворожі автомобілі та 2 одиниці БМП-2, а також ліквідували 5 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби України.

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