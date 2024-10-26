Оккупанты ударили по Харьковщине кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" и двумя ракетами С-300: один погибший и один пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 26 октября, российская армия в очередной раз обстреляла Харьковскую область, в результате чего один человек погиб и еще один ранен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В частности, около 11:45 ВС РФ нанесли ракетный удар по частному жилому сектору в с. Радьково Чугуевского района. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело погибшего 55-летнего мужчины. Также острую реакцию на стресс испытал 84-летний житель. Предварительно, враг ударил по населенному пункту двумя ракетами С-300.
Кроме того, сегодня днем войска РФ ударили по поселку Рогань Харьковского района. Попадание в открытую местность. Без пострадавших. По предварительным данным, обстрел был осуществлен кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган".
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Це просто вбивають українців.
Для гутерішів і саліванів з шольцами це не суттєві втрати