Оккупанты ударили по Харьковщине кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" и двумя ракетами С-300: один погибший и один пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 26 октября, российская армия в очередной раз обстреляла Харьковскую область, в результате чего один человек погиб и еще один ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В частности, около 11:45 ВС РФ нанесли ракетный удар по частному жилому сектору в с. Радьково Чугуевского района. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело погибшего 55-летнего мужчины. Также острую реакцию на стресс испытал 84-летний житель. Предварительно, враг ударил по населенному пункту двумя ракетами С-300.

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Кроме того, сегодня днем войска РФ ударили по поселку Рогань Харьковского района. Попадание в открытую местность. Без пострадавших. По предварительным данным, обстрел был осуществлен кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган".





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