Окупанти вдарили по ангару на Харківщині, згоріли тонни збіжжя. ФОТОрепортаж
Російські загарбники прицільно вдарили по ангару в Харківській області, де зберігалося збіжжя. Внаслідок ворожої атаки згоріли тонни врожаю.
Про це у соцмережі Facebook повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.
Болвінов зазначив, що наразі підраховуються збитки.
"Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого", - розповів він.
Вибухотехніки встановили, що рашисти вдарили по ангару із зенітно-ракетного комплексу С-300. Від удару російської ракети ангар спалахнув, він повністю зруйнований.
