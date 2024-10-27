УКР
Окупанти вдарили по ангару на Харківщині, згоріли тонни збіжжя. ФОТОрепортаж

Російські загарбники прицільно вдарили по ангару в Харківській області, де зберігалося збіжжя. Внаслідок ворожої атаки згоріли тонни врожаю.

Про це у соцмережі Facebook повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

Болвінов зазначив, що наразі підраховуються збитки.

"Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого", - розповів він.

Вибухотехніки встановили, що рашисти вдарили по ангару із зенітно-ракетного комплексу С-300. Від удару російської ракети ангар спалахнув, він повністю зруйнований.

Отак люди цілий рік старалися, а кацапня в один момент все знищила. І я впевний, що страховки не було. Не тому, що аграрії не хотіли страхувати, а тому що втрати від бойових дій не страхуються. У мене у страховках як клієнта приватбанку так і записано. То я від певних відмовився - все одно від удару шахедом страховки нема.
