Окупанти вночі вдарили по Чугуєву, чотири дитини постраждали

Вночі 28 жовтня, близько 3:17, росіяни з РСЗВ "Торнадо-С" обстріляли Чугуїв Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

"Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку. По медичну допомогу звернулися двоє цивільних людей. У них гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Також постраждала родина в іншому будинку у чоловіка уламкові поранення нижньої кінцівки склом, у жінки та чотирьох дітей - гостра реакція на стрес. Медична допомога надана на місці.

