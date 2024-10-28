Сутки на Харьковщине: многочисленные удары по Харькову и обстрелы Чугуева, Кругляковки и Купянска. Много пострадавших
За прошедшие сутки, а также ночью 28 октября 2024 года войска РФ наносили удары по Харькову и области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Харькову
По его словам, 28 октября в 03:17 под обстрел в Харькове попала лесопарковая зона. Обстрел с попаданием в землю. Информация о пострадавших не поступала.
Также в 02:18 зафиксировано попадание в 9-ти этажный жилой дом в Харькове. Частично разрушены стены на 9-м этаже. Пострадали 7 человек.
В 20:45 произошел обстрел с попаданием в хозяйственную постройку в Харькове. Поврежден 21 частный дом и 4 автомобиля. Пострадали 6 человек.
В 20:40 зафиксировано попадание КАБ в открытый участок местности на территории частного домовладения в Харькове. Частично разрушены частные жилые дома, повреждены придомовые постройки, гостиница, многоквартирный жилой дом, админздание.
Обстрелы Харьковщины
- 28 октября 03:28 Чугуевский р-н, г. Чугуев. Обстрел, горела хозяйственная постройка. Пострадали 8 человек, из них 5 детей (все от госпитализации отказались).
- 11:18 с. Кругляковка. В результате обстрела поврежден дом.
- 10:25 м. Купянск. В результате артобстрела повреждены здания частного предприятия.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ночью ударили по Чугуеву, четыре ребенка пострадали. Также отмечалось, что враг атаковал Харьков, семеро пострадавших, в том числе ребенок.
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