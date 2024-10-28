Удар по Харькову 27 октября: количество пострадавших возросло до 6

Вечером 27 октября российские захватчики атаковали Салтовский и Шевченковский районы Харькова. Удар наносили КАБами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Трое раненых в Салтовском районе, и трое в Шевченковском. Разрушена одна хозяйственная постройка и поврежден 21 частный дом и четыре авто.

На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы в девятиэтажке", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 28 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Харькову.

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