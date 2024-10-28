Удар по Харькову 27 октября: количество пострадавших возросло до 6
Вечером 27 октября российские захватчики атаковали Салтовский и Шевченковский районы Харькова. Удар наносили КАБами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Трое раненых в Салтовском районе, и трое в Шевченковском. Разрушена одна хозяйственная постройка и поврежден 21 частный дом и четыре авто.
На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы в девятиэтажке", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 28 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Харькову.
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Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий28.10.2024 07:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ivan ivanov #589404
показать весь комментарий28.10.2024 09:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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