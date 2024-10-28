Удар по Харкову 27 жовтня: кількість постраждалих зросла до 6
Ввечері 27 жовтня російські загарбники атакували Салтівський та Шевченківський райони Харкова. Удар завдавали КАБами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському. Зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та чотири авто.
На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Харкову.
