Удар по Харкову 27 жовтня: кількість постраждалих зросла до 6

Ввечері 27 жовтня російські загарбники атакували Салтівський та Шевченківський райони Харкова. Удар завдавали КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Троє поранених у Салтівському районі, й троє у Шевченківському. Зруйновано одну господарчу споруду й пошкоджено 21 приватний будинок та чотири авто.

На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери. У Холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 28 жовтня російські загарбники завдали авіаудару по Харкову.

