Війська РФ ударили КАБами по Харкову та обстріляли 3 райони Харківщини: загинув чоловік, є постраждалі. ФОТО
Напередодні ввечері війська РФ атакували Київський та Харківський райони Харкова. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Харківщини за добу:
- 23 жовтня 03:45 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Лісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та 1 господарчу споруду. Постраждали 2 жінки та 1 чоловік.
- 17:53 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у двох приватних будинках.
- 16:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка.
- 15:15 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та частково пошкоджено 9 сусідніх будинків і 1 автомобіль.
- 15:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж.
- 14:50 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова, за межами на дорозі. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
- 09:30 Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок влучання дрону загинув 54-річний чоловік.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль