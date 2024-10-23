Войска РФ ударили КАБами по Харькову и обстреляли 3 района Харьковщины: погиб мужчина, есть пострадавшие. ФОТО
Накануне вечером войска РФ атаковали Киевский и Харьковский районы Харькова. В результате обстрела КАБами повреждены нежилые здания, остекление окон домов. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Харьковщины за сутки:
- 23 октября 03:45 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Лесное. В результате обстрела повреждены 5 частных домов и 1 хозяйственная постройка. Пострадали 2 женщины и 1 мужчина.
- 17:53 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела повреждено остекление окон в двух частных домах.
- 16:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела пострадала 65-летняя женщина.
- 15:15 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела разрушен 1 частный дом и частично повреждены 9 соседних домов и 1 автомобиль.
- 15:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. В результате обстрела повреждены частный дом, гараж.
- 14:50 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая, за пределами на дороге. В результате обстрела поврежден автомобиль.
- 09:30 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате попадания дрона погиб 54-летний мужчина.
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