УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7446 відвідувачів онлайн
Новини
1 166 0

Доба на Харківщині: численні удари по Харкову та обстріли Чугуєва, Кругляківки і Куп’янська. Багато постраждалих

Удар по Харкову 28 жовтня

Минулої доби, а також вночі 28 жовтня 2024 року війська РФ завдавали ударів по Харкову й області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Харкову 

За його словами, 28 жовтня о 03:17 під обстріл у Харкові потрапила лісопаркова зона. Обстріл з влучанням в землю. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також о 02:18 зафіксовано влучання в 9-ти поверховий житловий будинок у Харкові. Частково зруйновано стіни на 9-му поверсі. Постраждали 7 людей.

О 20:45 відбувся обстріл із влучанням у господарчу споруду у Харкові. Пошкоджено 21 приватний будинок та 4 автомобілі. Постраждали 6 людей.

О 20:40 зафіксовано влучання КАБ у відкриту ділянку місцевості на території приватного домоволодіння у Харкові. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено прибудинкові споруди, готель, багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю.

Також читайте: Удар по Харкову 27 жовтня: кількість постраждалих зросла до 6

Обстріли Харківщини

  • 28 жовтня 03:28 Чугуївський р-н, м. Чугуїв. Обстріл, горіла господарча споруда. Постраждали 8 осіб, з них 5 дітей (всі від госпіталізації відмовились).
  • 11:18 с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
  • 10:25 м. Куп’янськ. Внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлі приватного підприємства.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вночі вдарили по Чугуєву, чотири дитини постраждали. Також зазначалося, що ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина.

Автор: 

обстріл (30965) Харків (5874) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 