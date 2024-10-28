Доба на Харківщині: численні удари по Харкову та обстріли Чугуєва, Кругляківки і Куп’янська. Багато постраждалих
Минулої доби, а також вночі 28 жовтня 2024 року війська РФ завдавали ударів по Харкову й області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Харкову
За його словами, 28 жовтня о 03:17 під обстріл у Харкові потрапила лісопаркова зона. Обстріл з влучанням в землю. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Також о 02:18 зафіксовано влучання в 9-ти поверховий житловий будинок у Харкові. Частково зруйновано стіни на 9-му поверсі. Постраждали 7 людей.
О 20:45 відбувся обстріл із влучанням у господарчу споруду у Харкові. Пошкоджено 21 приватний будинок та 4 автомобілі. Постраждали 6 людей.
О 20:40 зафіксовано влучання КАБ у відкриту ділянку місцевості на території приватного домоволодіння у Харкові. Частково зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено прибудинкові споруди, готель, багатоквартирний житловий будинок, адмінбудівлю.
Обстріли Харківщини
- 28 жовтня 03:28 Чугуївський р-н, м. Чугуїв. Обстріл, горіла господарча споруда. Постраждали 8 осіб, з них 5 дітей (всі від госпіталізації відмовились).
- 11:18 с. Кругляківка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
- 10:25 м. Куп’янськ. Внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлі приватного підприємства.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вночі вдарили по Чугуєву, чотири дитини постраждали. Також зазначалося, що ворог атакував Харків, семеро постраждалих, зокрема дитина.
