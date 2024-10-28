Завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

28 октября в 17:30 спасатели завершили аварийно-спасательные работы в жилой 9-этажке в Холодногорском районе Харькова, в которую ночью попала российская авиабомба.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, спасатели разбирали завалы и демонтировали аварийные конструкции на 8-м, 9-м и техническом этажах.

Для ликвидации последствий бомбардировки использовалась тяжелая инженерная техника и группа верхолазов ГСЧС.

К работам были привлечены 24 спасателя и 6 единиц аварийно-спасательной и тяжелой инженерной техники из Харьковского, Ивано-Франковского гарнизонов, а также 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Напомним, ночью 28 октября российские захватчики нанесли авиаудар по Харькову. В результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна. Сообщалось, что ранения получили 7 человек, из них один ребенок.