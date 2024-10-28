РУС
Новости
4 745 20

В Харькове раздались взрывы, ранены 7 человек (обновлено)

Росіяни обстрілюють Харків

Вечером 28 октября под ударом россиян оказался центр Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБАМами - будьте осторожны! Возможны повторные пуски", - написал он.

По его информации, под ударом был центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Позже Терехов сообщил, что в результате обстрела 5 раненых.

Обновление

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что около 21:00 враг нанес удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории. Остальные локации прилетов еще устанавливаются.

Попадание зафиксировано в административном здании. Разрушены несколько этажей.

Всего есть сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.

Известно о шести пострадавших - они в легком и среднем состояниях. Трудных нет.

По состоянию на 23:28 вследствие вражеской атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек.

Топ комментарии
+8
Ось так варвари знищують Харків ,а тим часом в Донецьку ,Макіївці ,Горлівці ,Ясинуватій все спокійно хоч там знаходятся сотні тисяч рашистів їхні казарми і техніка і щоденно прибуває на залізничні станції поповнення Це спеціально робится чи як це розуміти ?
28.10.2024 21:38 Ответить
+8
Госпром остался целым даже во время немецкой оккупации. Так русня разбомбила

Кроме того, здание находится под "защитой" ЮНЕСКО. (c)
28.10.2024 22:11 Ответить
+6
28.10.2024 22:56 Ответить
Добьют город к новому году. Если чуда не произойдёт. Давно плохая ситуация.
28.10.2024 21:25 Ответить
ХарькаФФ как гаварил па РУССКи так и будет гаварить па РУССКИ.
Української мови там нема.

Шкода воєних на фронті де ці падають КАБи.

Американці обіцяли виробляти один Петріот на місяць рік назад.

Наше ППО сильно деградує. Американці як завжди додіки, нічого вчасно не можуть.
28.10.2024 22:38 Ответить
28.10.2024 22:56 Ответить
F-16, де ви??!!
28.10.2024 21:25 Ответить
28.10.2024 21:38 Ответить
пердак і зелений мерзотник бережуть кацапію
28.10.2024 21:50 Ответить
28.10.2024 22:04 Ответить
Госпром остался целым даже во время немецкой оккупации. Так русня разбомбила

Кроме того, здание находится под "защитой" ЮНЕСКО. (c)
28.10.2024 22:11 Ответить
Передбачаю, що ЮНЕСКО навіть легкої занепокоєности не висловить.
28.10.2024 22:28 Ответить
Там півтори метри бетону
Але ********* КАБами хз можуть і зруйнувати
29.10.2024 05:15 Ответить
Варварам пофіх, шо це об"єкт архітектури світового значення..
28.10.2024 22:13 Ответить
зешоблі ваще пох на Харків -зато "курск- наш" (((
28.10.2024 22:19 Ответить
у них таких будівель тисячі, деякі визнають цікавими, деякі ні.

конструктивізм звичайний.
29.10.2024 06:00 Ответить
обстріли з 70-80 км від міста , а це значить що нема і не було ніяких ф16, ППо не працює бо розбили всі склади з бк.. це лише припущення але здається на правду
28.10.2024 22:17 Ответить
КАБ же не видно на радарі настільки я розумію.
28.10.2024 22:51 Ответить
каб практично ні але можна сбивати літаки що їх пускають
28.10.2024 22:58 Ответить
ППО есть, видел много пусков на днях по беспилотникам, но это не работает против КАБов после их схода. А у жителям Ха и обл. выход только один - терпеть, другого выбора то нет.
29.10.2024 02:17 Ответить
Фраза одного з рятувальників на місці бомбардування одного з символів Харкова: "Німці залишили, так ці під@@ри розхерячили
28.10.2024 22:27 Ответить
П#дери не тіільки кацапи , а всі ці підписанти цього будапештсьго меморандуму
А те, що розказують, що цей меморандум нічого не вартий → це фуфло.
Просто ті, хто має про це кричати скоріше за ве в чомусь замазані, і тому нічого не роблять,, так званий "захід" куплен кремлівськими грошима. Так звана"укр.влада" -- це збіговисько покитьків, дегенератів - так , що вони зацікавлені в знищені України, тому поки вои є -країні буде кєрдик.
29.10.2024 00:09 Ответить
У 2019 можна вже було це зрозуміти
29.10.2024 01:43 Ответить
 
 