В Харькове раздались взрывы, ранены 7 человек (обновлено)
Вечером 28 октября под ударом россиян оказался центр Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБАМами - будьте осторожны! Возможны повторные пуски", - написал он.
По его информации, под ударом был центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Позже Терехов сообщил, что в результате обстрела 5 раненых.
Обновление
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что около 21:00 враг нанес удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории. Остальные локации прилетов еще устанавливаются.
Попадание зафиксировано в административном здании. Разрушены несколько этажей.
Всего есть сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.
Известно о шести пострадавших - они в легком и среднем состояниях. Трудных нет.
По состоянию на 23:28 вследствие вражеской атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек.
Української мови там нема.
Шкода воєних на фронті де ці падають КАБи.
Американці обіцяли виробляти один Петріот на місяць рік назад.
Наше ППО сильно деградує. Американці як завжди додіки, нічого вчасно не можуть.
Кроме того, здание находится под "защитой" ЮНЕСКО. (c)
Але ********* КАБами хз можуть і зруйнувати
конструктивізм звичайний.
А те, що розказують, що цей меморандум нічого не вартий → це фуфло.
Просто ті, хто має про це кричати скоріше за ве в чомусь замазані, і тому нічого не роблять,, так званий "захід" куплен кремлівськими грошима. Так звана"укр.влада" -- це збіговисько покитьків, дегенератів - так , що вони зацікавлені в знищені України, тому поки вои є -країні буде кєрдик.