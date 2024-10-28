В Харькове раздались взрывы, ранены 7 человек (обновлено)

Вечером 28 октября под ударом россиян оказался центр Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБАМами - будьте осторожны! Возможны повторные пуски", - написал он.

По его информации, под ударом был центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Позже Терехов сообщил, что в результате обстрела 5 раненых.

Обновление

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что около 21:00 враг нанес удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории. Остальные локации прилетов еще устанавливаются.

Попадание зафиксировано в административном здании. Разрушены несколько этажей.

Всего есть сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.

Известно о шести пострадавших - они в легком и среднем состояниях. Трудных нет.

По состоянию на 23:28 вследствие вражеской атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек.

Смотрите также: Завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ