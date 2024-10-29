Наслідки авіаудару по Харкову: росіяни вдарили ракетою-гібридом "Грім-Є1" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 29 жовтня ворог завдав удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в ДСНС України.

"Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіків)", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, по місту було завдано удару ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники.

"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову - бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром". Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосив Терехов.

