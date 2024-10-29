УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5480 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 943 19

Наслідки авіаудару по Харкову: росіяни вдарили ракетою-гібридом "Грім-Є1" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 29 жовтня ворог завдав удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в ДСНС України.

"Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіків)", - йдеться  в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова,  по місту було завдано удару ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники.

"Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову - бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром". Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосив Терехов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли Харків КАБами, чотири людини загинули

Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

обстріл (30965) Харків (5874)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Яка пекельна іронія. Зелепокидьки закатали Грім-2 в асфальт а кацапи однойменною ракетою тепер обстрілюють українські міста. Бітумом по кацапам вогонь. І щебенем.
показати весь коментар
29.10.2024 07:41 Відповісти
+10
У кацапа є Грім, а у нас є... Ze -сонцесяйний!
показати весь коментар
29.10.2024 07:50 Відповісти
+8
зеленский уже озаботился и всех отправил в пункт незламности
показати весь коментар
29.10.2024 08:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка пекельна іронія. Зелепокидьки закатали Грім-2 в асфальт а кацапи однойменною ракетою тепер обстрілюють українські міста. Бітумом по кацапам вогонь. І щебенем.
показати весь коментар
29.10.2024 07:41 Відповісти
Дороги будували (в 2021 коли в квітні кацапи збиралися вже нападати!) щоб не впасти обличчям в багнюку перед братами, збиралися зустрічати урочисто
показати весь коментар
29.10.2024 08:20 Відповісти
Здесь скорее сработала разница в менталитете двух народов. Рашисты всю жизнь готовились к войне. А украинцы всю жизнь готовятся к миру. И Зеленский тут не играет ключевую роль. Почитай любые форумы. На каждом украинцы кричат что хотят мира и поскорей бы война закончилась. Рашисты же кричат что хотят захватить весь мир и еще не захватив Украину уже готовятся к войне с Европой. Поетому рашисты вкладывают все деньги в производство оружия, а украинцы в комбайны, сады и огороды, потому что у украинцев куриная память и они забывают что по соседству живет Орда которая не сеет и не пашет а только делает набеги на чужие страны. Вот и вся суть.
показати весь коментар
29.10.2024 08:31 Відповісти
Поправлю: не в комбайны, а в наличные доллары, которыми матрацы набивают госслужащие. Фото с Крупой обошло весь мир.
показати весь коментар
29.10.2024 08:51 Відповісти
73% поменяли руководителя страны, который уже знал, что с путлером невозможно договориться посередине, на человека, который очень хотел заглянуть фюреру в глаза. Трагическая ошибка, стоившая жизни десяткам тысяч людей. В том смысле, что рашистская чума все равно бы напала на Украину, но мы могли быть намного лучше к этому готовы.
показати весь коментар
29.10.2024 13:55 Відповісти
Нічого,нічого!Ось як запрацюють два десятки безпекових угод між Україною і союзниками,то угоді між Ином і ****** гаплик,а там і в їх бік щось полетить(
показати весь коментар
29.10.2024 07:41 Відповісти
Зенелох про ці угоди вже забув
показати весь коментар
29.10.2024 07:51 Відповісти
І чотири заводи Рейнметалу
показати весь коментар
29.10.2024 08:53 Відповісти
У кацапа є Грім, а у нас є... Ze -сонцесяйний!
показати весь коментар
29.10.2024 07:50 Відповісти
зеленский уже озаботился и всех отправил в пункт незламности
показати весь коментар
29.10.2024 08:01 Відповісти
На цивільних дуже зручно випробовувать нову зброю.
показати весь коментар
29.10.2024 08:05 Відповісти
Навіщо перекладати назву російської зброї?!
показати весь коментар
29.10.2024 08:17 Відповісти
Потрібно негайно створювати уряд національної єдності, який повинен почистити ряди корупціонерів і економіку направити на військові рейки!
показати весь коментар
29.10.2024 08:19 Відповісти
В нього ввійдуть таки само корупціонери. Гінденбургов у мене для Вас ніт.
показати весь коментар
29.10.2024 08:54 Відповісти
грім -є в московитів
грім -неє в дуркаїнців. бо наріт граблєходєц любить зробити себе ще раз!
показати весь коментар
29.10.2024 08:21 Відповісти
голобородько думает,когда закончится для него этот ад правления ермака,хочет побыстрее свалить из Украины.Но оманский план нужно выполнять….
показати весь коментар
29.10.2024 08:41 Відповісти
в Ростов-на-Дону.
показати весь коментар
29.10.2024 08:56 Відповісти
Фау-рюс?
показати весь коментар
29.10.2024 09:10 Відповісти
 
 