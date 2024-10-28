Российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 28 октября россияне ударили в здание Госпрома в Харькове.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", - подчеркнул он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 28 октября под ударом россиян оказался центр Харькова.

