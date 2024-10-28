РУС
Российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 28 октября россияне ударили в здание Госпрома в Харькове.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", - подчеркнул он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 28 октября под ударом россиян оказался центр Харькова.

Читайте также: Ночные удары РФ по Харькову: два человека сейчас в больнице

Обстріл будівлі Держпрому в Харкові

Будівля Держпрому всередині після обстрілу

Наслідки обстрілу Харкова 28 жовтня

обстрел (29627) Харьков (7747)
Харьков, Днепр, Запорожье - у меня к Вам один только вопрос : что Вы чувствуете, когда вспоминаете, как 10 и 20 лет назад на выборах (перед обеими революциями) голосовали за Януковича, за регионалов / комунистов / прогрессивных социалистов и так далее, за "интеграцию и дружбу с россией" ?
Просто интересно было бы послушать сегодняшнее мнение о тех событиях на фоне русских бомб, падающих сегодня на русскоязычные города востока Украины . . .
29.10.2024 01:03 Ответить
Такі ватники все одно вважають що винні українці. В кацапів критичне мислення на надзвичайно низькому рівні. Це психічно хворі люди від народження
29.10.2024 04:33 Ответить
А что думают сейчас жители ВСЕХ регионов Украины(кроме Львовской области)проголосовавшие в 2019 за квартальный цирк?
29.10.2024 05:18 Ответить
тОМУ ШО бЄЛГОРОД ЦЕ ХІХЛЯНДІЯ.
28.10.2024 23:35 Ответить
Символам чого? Індустріалізації і колективізації срср. Чи не в цьому держпромі приймалося ''рішення'' про початок геноциду українців. Для справки - Київ став столицею урср лише в 1934 році.
29.10.2024 08:00 Ответить
29.10.2024 00:22 Ответить
Харків 2014
29.10.2024 00:24 Ответить
29.10.2024 01:03 Ответить
29.10.2024 04:33 Ответить
29.10.2024 05:18 Ответить
Я допустим поддерживал и поддержую пороха, но я прекрасно помню как жители западных областей (в том числе Львовской) в начале войны подняли цены на жилье в 3-4 раза, а сами уехали за границу
29.10.2024 07:41 Ответить
У вас думки скачуть як зайці по полю. Ваша підтримка пороха ніяк не впливає на ринок оренди житла. Чи ви, носії узької індентичності, думаєте й надалі, що годуєте всю Україну і вас чекають на західній Україні, як бажаних гостей? Там де чути касапську мову існує небезпека винищення корінних жителів приходьками.
29.10.2024 08:16 Ответить
Зачем снимать жильё у жителей западных областей (в том числе Львовской) в 3 - 4 раза дороже, если можно вместе с ними выехать на халяву?
P.S мне в Дрогобыче предлагали квартиру и домик в селе за оплату коммунальных услуг.
29.10.2024 09:06 Ответить
Чествуем что нае.....ли.
Кто раньше был, и кто сейчас, как будто в стороне.
Ежель, Ехануров, Гриценко, Кузьмук.
От них, до лейтенанта, пиз....ли мои деньги обещая крышу от внешних врагов. Я шо? Я всего лишь честно платил налоги. Оплачивал их зарплату и пенсии. Я знал, что "если вдруг, нагрянет враг матерый" они меня защитят.
А когда нагрянул враг, оказалось надо бросать свою работу и идти делать их. Оказалось их обворовали. С 14-го ввели новый налог, начали их оснащать по новому. Оказалось опять обворовали. Не армия, а лохи какие то.
Может кому не нравиться, но вы сами просили про чуства.
29.10.2024 07:11 Ответить
Треба було не мовчки налоги платити, а вибирати в президенти та рарламент НЕ чучмів, НЕ комуняк, НЕ регіАналів і єже з ними всі ці роки незалежності. То ми б давно вже були в НАТО.
29.10.2024 07:42 Ответить
Вот есть виновник.
"Почему мы не в НАТО?"
Потому что один дол...** молча платил налоги и не правильно голосовал.
Ща вся страна страдает
29.10.2024 08:26 Ответить
Ну я ж не особисто вас маю на увазі, а більшість вумного наріда.
29.10.2024 08:45 Ответить
Так нема ж нормальних кандидатів . Нема кого обирати. Це переставляння ліжок в масажному салоні.
29.10.2024 08:35 Ответить
Та хто ж їх вибирав?! Моя кума була на ділянці у Дніпрі, коли "вибирали" Кучму (а треба розуміти, що найкраще знав про Кучму саме Днепр! Ми казали: "Розвалив ПМЗ, розвалить і Україну!").
Так ось, цим доглядачам (у більшості вчителям та викладачам вузів) було сказано - якщо сьогодні тут Кучма не візьме більшості, завтра ви стаєте безробітними!".
А далі виглядало так. Зранку на ділянці натовп голосував НЕ за Кучму. Потім привели курсантів з ракетного училища, вишикували їх, видали бюлетені. Офіцер перевірив, щоб усі намалювали гачок за Кучму (!)...
А коли ділянка закрилася, оці нещасні доглядачі вигрібали з урн бюлетені, а далі одна частина "рабів" різала ножицями "неправильні", а інша підробляла "правильні" замість знищених.
Кума казала, що на їх ділянці Кучма насправді і 10% не набирав.
А ви питаєте да Днепр...
29.10.2024 09:02 Ответить
Я за Днєпр нічого не питав. Те що були фальсифікації я це знаю, то чого тоді мовчали та погоджувався вумний нарід з результатами? Мовчки дивились як підараси регіАнали кульки розвішували в парламенті НАТО НІ та т.і. Клеймили Яценюка всякими байками про нього, ще й на Майдані вирвали з контекста про кулювлоб і почали хейтити його, потім про стіну придумали казочку яка подобалась більшості бамбасьорам та прокацапленому вумному наріду. А на мій погляд кращого прем'єра та голови ВР я не бачив.
29.10.2024 09:49 Ответить
Я повністю на вашому боці та вашої думки! І щодо Яценюка, і щодо Пороха!
На жаль, свою голову нікому іншому не поставиш, а охлос завжди вибирає тих, хто їм обіцяє морозиво з блакитного гвинтокрилу, а не багато праці та зусиль. А ще є така риса, що колись була дуже влучно сформульована Левом Кассилем (вибачаюсь за псячу - цитата):
- Хуторяне сыто бубнили: "Не треба!" (с)

І такі не тільки ми. Вчора Грузія, тиждень тому - Молдова. Та ще подивимось через тиждень, - чи народ в США, чи охлос?..
29.10.2024 12:16 Ответить
На жаль, те що викажете, це гірка правда... Ще більший жаль викликає те, що багато людей цього не розуміють, навіть зараз коли кацапсячі ракети та бомби летять їм на голову...
29.10.2024 14:24 Ответить
Армия мирного времени никогда не могла на себе вытянуть войну. Сначала войны она является костяком развертываемой армии военного времени. В мою бытность ротным в сейфе лежал документ согласно которому (при объявлении мобилизации) почти все мои люди убывали в кадрированые части (для их развертывания) а вместо них должны прибыть мобилизованые с приписными листами. Такая система существовала в ссср и благодаря ей можно было легко за 3 дня увеличить численность армии с подготовленным личным составом на порядок. Ну а у нас же все друзья, особенно с востока, ну и ликвидировали это все.
29.10.2024 08:45 Ответить
+++
29.10.2024 09:01 Ответить
Велика частина росгаварящіх східних областей України до сих пір не розуміє і не хоче розуміти, що вони принесли війну в Україну, голосуючи за янека, проросійські сили та за зелене непорозуміння! Вони навіть не хочуть переналаштовуватись, живучи в західних областях України і не тільки вони , є купа із інших областей, яким потрібний совок, є купа народу, які поклоняються московській секті, наводять ракети на українців-все це болото разом із корупціонерами-заробітчанами є на стороні росіянії!
29.10.2024 08:42 Ответить
Ну, за зелене непорозуміння голосували і великі україномовні патріоти і не тільки на сході.
29.10.2024 08:54 Ответить
Нажаль одна Львівщина не піддалась всеукраїнському психозу кварталу, дійсно сам Тягнибок із Білецьким підтримали непорозуміння, вони думали, що зло Порошенка-це найгірше зло, просто як завжди жидва на чолі групи приват , тобто дніпропетровського клану, поставили раком усіх українців! А щодо східних областей, то хто як не вони голосували за ОПЗЖ , а в мене питання, а де їхні депутати, чому їхні права не відстоюють? Чому всякі бойки, шуфричі, королевські і таке подібне лайно не домовляються з путлером, а навпаки прийняли сторону роснацизму!
29.10.2024 09:37 Ответить
Згідно даним ЦВК за всілякі опзж багато людей голосували в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Туди орки і лізуть і будуть лізти бо вважають що там їхні люди.
29.10.2024 10:01 Ответить
Дійсно так і що найгірше ці так звані виборці симпатизують роснацистам і наводять ракети з шахедами!
29.10.2024 10:15 Ответить
Держпром,это что за контора с таким интересным названием?
29.10.2024 07:17 Ответить
Это "гордость" харьковчан, каменный монстр сталинских времён, пример "конструктивизьма" в архитектуре. Не знаю, как они жить теперь будут без этого госпрома
29.10.2024 07:29 Ответить
В оригинале было изначально - Дом государственной промышленности, сокращенно Госпром. Харьков тогда был столицей Украины и в этом здании размещались, как видно из названия, офисы промышленных министерств, типа того. Но потом они все переехали в Киев, и Госпром стал обычным офисным зданием. Первый этаж - почта, второй - столовая, на третьем арендует ООО "Купи-продай", на четвертом офис Общества инвалидов, на пятом - управление экономики Харьковской облгосадминистрации, и так далее. Но в последние годы, я слышал, хотели передать это здание Харьковскому госуниверситету имени болотного дворянина Каразина. Не знаю, передали ли.
29.10.2024 08:44 Ответить
 
 