Российская бомба попала в здание Госпрома в центре Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 28 октября россияне ударили в здание Госпрома в Харькове.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", - подчеркнул он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 28 октября под ударом россиян оказался центр Харькова.
Топ комментарии
+7 Володимир Логойда
показать весь комментарий29.10.2024 01:03 Ответить Ссылка
+7 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий29.10.2024 04:33 Ответить Ссылка
+5 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий29.10.2024 05:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто интересно было бы послушать сегодняшнее мнение о тех событиях на фоне русских бомб, падающих сегодня на русскоязычные города востока Украины . . .
P.S мне в Дрогобыче предлагали квартиру и домик в селе за оплату коммунальных услуг.
Кто раньше был, и кто сейчас, как будто в стороне.
Ежель, Ехануров, Гриценко, Кузьмук.
От них, до лейтенанта, пиз....ли мои деньги обещая крышу от внешних врагов. Я шо? Я всего лишь честно платил налоги. Оплачивал их зарплату и пенсии. Я знал, что "если вдруг, нагрянет враг матерый" они меня защитят.
А когда нагрянул враг, оказалось надо бросать свою работу и идти делать их. Оказалось их обворовали. С 14-го ввели новый налог, начали их оснащать по новому. Оказалось опять обворовали. Не армия, а лохи какие то.
Может кому не нравиться, но вы сами просили про чуства.
"Почему мы не в НАТО?"
Потому что один дол...** молча платил налоги и не правильно голосовал.
Ща вся страна страдает
Так ось, цим доглядачам (у більшості вчителям та викладачам вузів) було сказано - якщо сьогодні тут Кучма не візьме більшості, завтра ви стаєте безробітними!".
А далі виглядало так. Зранку на ділянці натовп голосував НЕ за Кучму. Потім привели курсантів з ракетного училища, вишикували їх, видали бюлетені. Офіцер перевірив, щоб усі намалювали гачок за Кучму (!)...
А коли ділянка закрилася, оці нещасні доглядачі вигрібали з урн бюлетені, а далі одна частина "рабів" різала ножицями "неправильні", а інша підробляла "правильні" замість знищених.
Кума казала, що на їх ділянці Кучма насправді і 10% не набирав.
А ви питаєте да Днепр...
На жаль, свою голову нікому іншому не поставиш, а охлос завжди вибирає тих, хто їм обіцяє морозиво з блакитного гвинтокрилу, а не багато праці та зусиль. А ще є така риса, що колись була дуже влучно сформульована Левом Кассилем (вибачаюсь за псячу - цитата):
- Хуторяне сыто бубнили: "Не треба!" (с)
І такі не тільки ми. Вчора Грузія, тиждень тому - Молдова. Та ще подивимось через тиждень, - чи народ в США, чи охлос?..