Російська бомба влучила в будівлю Держпрому в центрі Харкова. ФОТОрепортаж
Ввечері 28 жовтня росіяни влучили в будівлю Держпрому в Харкові.
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин", - наголосив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 28 жовтня під ударом росіян опинився центр Харкова.
Топ коментарі
+7 Володимир Логойда
показати весь коментар29.10.2024 01:03 Відповісти Посилання
+7 Dmitriy Prudko
показати весь коментар29.10.2024 04:33 Відповісти Посилання
+5 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар29.10.2024 05:18 Відповісти Посилання
Просто интересно было бы послушать сегодняшнее мнение о тех событиях на фоне русских бомб, падающих сегодня на русскоязычные города востока Украины . . .
P.S мне в Дрогобыче предлагали квартиру и домик в селе за оплату коммунальных услуг.
Кто раньше был, и кто сейчас, как будто в стороне.
Ежель, Ехануров, Гриценко, Кузьмук.
От них, до лейтенанта, пиз....ли мои деньги обещая крышу от внешних врагов. Я шо? Я всего лишь честно платил налоги. Оплачивал их зарплату и пенсии. Я знал, что "если вдруг, нагрянет враг матерый" они меня защитят.
А когда нагрянул враг, оказалось надо бросать свою работу и идти делать их. Оказалось их обворовали. С 14-го ввели новый налог, начали их оснащать по новому. Оказалось опять обворовали. Не армия, а лохи какие то.
Может кому не нравиться, но вы сами просили про чуства.
"Почему мы не в НАТО?"
Потому что один дол...** молча платил налоги и не правильно голосовал.
Ща вся страна страдает
Так ось, цим доглядачам (у більшості вчителям та викладачам вузів) було сказано - якщо сьогодні тут Кучма не візьме більшості, завтра ви стаєте безробітними!".
А далі виглядало так. Зранку на ділянці натовп голосував НЕ за Кучму. Потім привели курсантів з ракетного училища, вишикували їх, видали бюлетені. Офіцер перевірив, щоб усі намалювали гачок за Кучму (!)...
А коли ділянка закрилася, оці нещасні доглядачі вигрібали з урн бюлетені, а далі одна частина "рабів" різала ножицями "неправильні", а інша підробляла "правильні" замість знищених.
Кума казала, що на їх ділянці Кучма насправді і 10% не набирав.
А ви питаєте да Днепр...
На жаль, свою голову нікому іншому не поставиш, а охлос завжди вибирає тих, хто їм обіцяє морозиво з блакитного гвинтокрилу, а не багато праці та зусиль. А ще є така риса, що колись була дуже влучно сформульована Левом Кассилем (вибачаюсь за псячу - цитата):
- Хуторяне сыто бубнили: "Не треба!" (с)
І такі не тільки ми. Вчора Грузія, тиждень тому - Молдова. Та ще подивимось через тиждень, - чи народ в США, чи охлос?..