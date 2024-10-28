Російська бомба влучила в будівлю Держпрому в центрі Харкова. ФОТОрепортаж

Ввечері 28 жовтня росіяни влучили в будівлю Держпрому в Харкові.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин", - наголосив він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 28 жовтня під ударом росіян опинився центр Харкова.

