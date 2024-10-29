Наслідки ворожого авіаудару по Держпрому в центрі Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері ворог ударив по будівлі Держпрому в Харкові, постраждали 9 людей, серед яких поліцейський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 28 жовтня близько 21:00 збройні сили РФ завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова.

Удар по пам'ятці архітектури

Авіаційний боєприпас влучив в один з підʼїздів Держпрому у центрі міста. У будівлі розташована низка офісів офіційних органів та структур. Цей обʼєкт є памʼяткою архітектури й містобудування національного значення та перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

Також пошкоджено обласну лікарню, багатоквартирні будинки, ресторан.

Постраждалі внаслідок ворого удару

За даними Офісу генпрокурора, постраждали девʼять людей, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні. Також серед постраждалих дві працівниці відділення обласної лікарні.

За попередніми даними, удар по місту був завданий ФАБ-500 з УМПК з н. п. строїтель бєлгородської області РФ.

Читайте також: У Харкові пролунали вибухи, поранені 7 людей (оновлено)













За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російська бомба влучила в будівлю Держпрому в центрі Харкова. Також повідомлялося, що вночі 29 жовтня росіяни вдарили по Харкову ракетою-гібрідом "Грім-Є1". Загинуло 4 людини.