Наслідки ворожого авіаудару по Держпрому в центрі Харкова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері ворог ударив по будівлі Держпрому в Харкові, постраждали 9 людей, серед яких поліцейський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 28 жовтня близько 21:00 збройні сили РФ завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова.

Удар по пам'ятці архітектури

Авіаційний боєприпас влучив в один з підʼїздів Держпрому у центрі міста. У будівлі розташована низка офісів офіційних органів та структур. Цей обʼєкт є памʼяткою архітектури й містобудування національного значення та перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

Також пошкоджено обласну лікарню, багатоквартирні будинки, ресторан.

Постраждалі внаслідок ворого удару

За даними Офісу генпрокурора, постраждали девʼять людей, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні. Також серед постраждалих дві працівниці відділення обласної лікарні.

За попередніми даними, удар по місту був завданий ФАБ-500 з УМПК з н. п. строїтель бєлгородської області РФ.

Читайте також: У Харкові пролунали вибухи, поранені 7 людей (оновлено)

Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару
Держпром у Харкові після ворожого удару

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російська бомба влучила в будівлю Держпрому в центрі Харкова. Також повідомлялося, що вночі 29 жовтня росіяни вдарили по Харкову ракетою-гібрідом "Грім-Є1". Загинуло 4 людини.

обстріл (30965) Харків (5874)
Ф16 направлять на захист Харкова...Щось не дуже цей захист працює
29.10.2024 08:32 Відповісти
Ф16 з неба не падають їх потрібно десь базувати , іскандер 400-500 км радіус
29.10.2024 08:38 Відповісти
Харків'яне, тримайтеся! Ми постійно переживаємо за вас
29.10.2024 08:58 Відповісти
погано жити без ракет..., хто ж знав, що країна, яка колись була батьківщиною ракетобудування, у розпал війни опиниться без ракет... й без надії на відродження їх виробництва...
29.10.2024 09:06 Відповісти
таке буває, коли країна обирає ******* і кацапську прислугу в саунах
29.10.2024 09:43 Відповісти
навіть нацисти його не бомбили
29.10.2024 09:17 Відповісти
 
 