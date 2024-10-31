Зеленский опубликовал видео с места удара КАБа по девятиэтажке в Харькове. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания российской КАБа в жилой дом в Харькове.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте", - отметил президент.
Зеленский в очередной раз обратился к партнерам с призывом более решительно помогать Украине в войне с РФ.
"Партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение - это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения - жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", - подчеркнул Зеленский.
Зараз як у гидотній п"єсі ПРодюсера Козира грає ролтїь абіженого партнерами преза - гидотна картина
депутатів на передову!
вернути Залужного!
Але, реально: як це втілити?
що ти робив в Омані? журналістам відповів - не скажу!
собака ти скажена,ублюдок з 95 квартала! щоб ти здох!
"ДБР звинувачує генерала у нібито незаконній організації оборони аеропорту «Жуляни»
Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса, офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року."
Коментар Кривоноса на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/100000909172681/posts/8180486241991600 опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Зелю геть! Геть зелене лайно! Уряд національного порятунку!!!