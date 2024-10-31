РУС
8 923

Зеленский опубликовал видео с места удара КАБа по девятиэтажке в Харькове. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания российской КАБа в жилой дом в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте", - отметил президент.

Зеленский в очередной раз обратился к партнерам с призывом более решительно помогать Украине в войне с РФ.

"Партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение - это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения - жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Оккупанты ударили КАБом в многоэтажку в Харькове. Разрушен подъезд дома, 2 пострадавших, среди них ребенок (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) Харьков (7747) КАБ (435)
+16
так ти ж підар нагуляний сам договрняки устроїв з путіним!
що ти робив в Омані? журналістам відповів - не скажу!
собака ти скажена,ублюдок з 95 квартала! щоб ти здох!
31.10.2024 01:23
+15
Кончений 🤡...української історичної трагедії. це падло навіть не розуміє ,шо відео розрухи, та скалічених людей це не той відосик...нема шоб показати звільнені українські землі ,воно паскудо ,показує те ,шо навіть не хоче захищати ,говнокомандуючий , ****...русня кожний день ,захлинається від щастя ,шо українці вибрали , для них цього іді* та !!!!
31.10.2024 00:31
+14
Зеленський зробив усе, щоб ослабити опір ЗСУ та довіру партнерів - від кабміну ПартіїРегіонів з рашкозалежнимиолігархами до знищення найдосвідченішого генералітету ЗСУ . А почав, , боневтікши, зі зради свого оточення наприклад Вані Баканова та інших Єрмаківських ПРихвостнів післяЯнуковичевського періоду.
Зараз як у гидотній п"єсі ПРодюсера Козира грає ролтїь абіженого партнерами преза - гидотна картина
31.10.2024 03:56
Партнери вибір зробили: хай гинуть українці, аби не гинули європейці.
30.10.2024 23:58
Ні. Найвеличніший нічого не робить щоб хоч якось полегшити ситуацію. Європейці якраз нормальні більш менш.
31.10.2024 00:00
нормально дивляться на бомбардування житлових будинків
31.10.2024 00:34
Найвеличніший не робить нічого майже крім звинувачення всіх навіть у своїх помилках. І хоче щоб українці за ним повторювали.
31.10.2024 00:36
Немає у європейців магічної палички, помах якої одразу зупинить війну. Що можуть дають біженців приймають.
31.10.2024 00:38
Та канєшна-канєшна. Вони винні в тому, що клован замість ракет робив дороги.
31.10.2024 05:28
31.10.2024 03:56
Це вибір українців
31.10.2024 08:12
Зеленський , де наші ракети ?
31.10.2024 00:01
2 роки Камишін Ахметівське зерно вивозив та ще й обікравши Україну й тут - йому не до ракет було. А тепер... А що тепер - вони добивають Україну недовірою партнерів .
31.10.2024 03:59
ЛАПИН: новое интервью Ермака загнало запад в тупик, главам МСЭК предложили откупиться!- ютуб
показать весь комментарий
31.10.2024 00:01
який вихід?
31.10.2024 00:21
повісити просроченого! дєрьмака,татарова, весь квартал на пожиттєве!
депутатів на передову!
вернути Залужного!
31.10.2024 01:26
по ідеї - згоден.
Але, реально: як це втілити?
31.10.2024 02:06
Потрібні військові для нейтралізації фсьшних кротів і політики для створення Уряду порятунку, легітимному на Заході.
31.10.2024 02:18
Это не ново в истории вообще. Отзывать ВС для перехвата власти. Но кого ставить! Нет личности, харизмы. И фронт обвалиться. Повторяется история 1917 --21 гг. Идеально причем. Статус страны с ЯО надо срочно восстанавливать для начала. НАТО не сработало и не разу, балканский кризис вытянули США. Нам уже туда в НАТО не надо. Франция со своим ЯО выходила из НАТО, потом вернулась, и они решали и то и другое.
31.10.2024 06:07
31.10.2024 00:31
Жах!!!
31.10.2024 00:43
так ти ж підар нагуляний сам договрняки устроїв з путіним!
що ти робив в Омані? журналістам відповів - не скажу!
собака ти скажена,ублюдок з 95 квартала! щоб ти здох!
31.10.2024 01:23
Спочатку його ********. Нехай потвора побуде у шкірі українців.
31.10.2024 05:59
зеля,тобі не дав втекти Кривонос....а я скажу,що ви зря йому помішали товариш генерал!
31.10.2024 01:28
Кривонос залив злітну смугу у Жулянах мастилом. Але це врятувало Київ від окупації. Зєля не зміг втікти? Ну то таке
31.10.2024 03:12
А на генерала Кривоноса за цей епізод оборони Києва завели кримінальну справу з формулювання "Навмисне пошкодження державного майна", а потім на бидломарафоні подоляк цей епізод приписував собі. Піпець!


"ДБР звинувачує генерала у нібито незаконній організації оборони аеропорту «Жуляни»

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса, офіцера звинувачують у незаконному захисті аеропорта Жуляни упродовж лютого-березня 2022 року."
Коментар Кривоноса на своїй сторінці у Facebook https://www.facebook.com/100000909172681/posts/8180486241991600 опублікував журналіст Юрій Бутусов.
31.10.2024 07:40
Гнидоза хрипата! Ці смерті на твоїй совісті, падло ти дегенератне! Щоб весь твій рід виздихав в муках за те, що ти привів ***** в Україну! Будь ти проклятий, гундосий виродок, за цю війну!
31.10.2024 02:16
А ти в Канаді як, добре почуваєшся?
31.10.2024 06:21
Залужний верховний головнокомандуваач?
31.10.2024 08:14
До цього блазня колись дійде, що оце усе - результат його царювання, його потужних рішень і бездіяльності у питаннях обороноздатності держави?
31.10.2024 07:09
Геть безтолкового ішака!
31.10.2024 07:10
іран,північна Корея,білорусія всі просять ядерну зброю, чому ми не просимо ?
31.10.2024 07:54
В кого?В рашки просити?
31.10.2024 08:19
Це типу від там був, відзняв і опублікував? Де ще ви не вилизували оте зелене лайно? В якому місці ще ваш язик не побував?
Зелю геть! Геть зелене лайно! Уряд національного порятунку!!!
31.10.2024 09:45
Хто буде головою уряду? Який склад міністрів? Є консенсус?
31.10.2024 12:36
 
 