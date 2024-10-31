Зеленский опубликовал видео с места удара КАБа по девятиэтажке в Харькове. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места попадания российской КАБа в жилой дом в Харькове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте", - отметил президент.

Зеленский в очередной раз обратился к партнерам с призывом более решительно помогать Украине в войне с РФ.

"Партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение - это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения - жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой", - подчеркнул Зеленский.

