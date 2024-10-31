В Харькове продолжается спасательная операция, под завалами может быть ребенок. ФОТОрепортаж
В Харькове на месте попадания российского КАБа в многоквартирный дом продолжаются спасательные мероприятия.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Спасательные мероприятия продолжаются. Под завалами могут быть, по меньшей мере, два человека, среди них - ребенок", - отметил Синегубов.
Напомним поздно вечером среды, 30 октября, в Харькове были слышны взрывы. Предварительно, российские захватчики попали КАБом в многоэтажку.
