В Харькове продолжается спасательная операция, под завалами может быть ребенок. ФОТОрепортаж

В Харькове на месте попадания российского КАБа в многоквартирный дом продолжаются спасательные мероприятия.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Спасательные мероприятия продолжаются. Под завалами могут быть, по меньшей мере, два человека, среди них - ребенок", - отметил Синегубов.

Напомним поздно вечером среды, 30 октября, в Харькове были слышны взрывы. Предварительно, российские захватчики попали КАБом в многоэтажку.

