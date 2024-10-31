РУС
В Харькове продолжается спасательная операция, под завалами может быть ребенок. ФОТОрепортаж

В Харькове на месте попадания российского КАБа в многоквартирный дом продолжаются спасательные мероприятия.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Спасательные мероприятия продолжаются. Под завалами могут быть, по меньшей мере, два человека, среди них - ребенок", - отметил Синегубов.

Напомним поздно вечером среды, 30 октября, в Харькове были слышны взрывы. Предварительно, российские захватчики попали КАБом в многоэтажку.

Смотрите: Зеленский опубликовал видео с места удара КАБа по девятиэтажке в Харькове. ВИДЕО

Наслідки російських обстрілів Харкова 30 жовтня

Рятувальники виводять людей зі зруйнованого КАБом будинку в Харкові
Під завалами будинку досі залишаються люди

Кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 30, загинула 1 дитина

Руйнування будинку в який влучив КАБ

