Удар КАБом по багатоповерхівці у Харкові: дві людини загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару Росії по багатоповерхівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"Загинула 1 дитина, постраждало 35 людей, з них одна дитина. Врятовано 3 особи", - йдеться в повідомленні.

Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, хлопчику, який загинув, було 11 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами.

"Медики більше як пів години проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося", - зазначив Синєгубов.

Станом на 6:40 Синєгубов повідомив, що збільшилася кількість загиблих

"Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", - йдеться в повідомленні.

