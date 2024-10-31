УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини
7 435 21

Удар КАБом по багатоповерхівці у Харкові: дві людини загинули (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару Росії по багатоповерхівці. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"Загинула 1 дитина, постраждало 35 людей, з них одна дитина. Врятовано 3 особи", - йдеться в повідомленні.

Зруйновано під’їзд 9-поверхового будинку з 5 по 1 поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. 

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, хлопчику, який загинув, було 11 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами.

"Медики більше як пів години проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося", - зазначив Синєгубов.

Станом на 6:40 Синєгубов повідомив, що збільшилася кількість загиблих

"Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи. Тож кількість загиблих збільшилася до двох людей", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський опублікував відео з місця удару КАБ по дев’ятиповерхівці у Харкові. ВIДЕО

Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня
Харків 31 жовтня

Автор: 

Харків (5875) КАБ (437)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
А ще є виродки, при владі, які виконують оманські договорняки! І всі це терплять! Ганьба!!!
показати весь коментар
31.10.2024 06:56 Відповісти
+14
І це ще є виродкі,які чекають цю моазоту.
показати весь коментар
31.10.2024 06:42 Відповісти
+11
Особливо цинічно виглядає мерzотна оон,
разом із своїми філіями типа магате, юнеско та іншими проплаченими гнид@ми
показати весь коментар
31.10.2024 07:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це ще є виродкі,які чекають цю моазоту.
показати весь коментар
31.10.2024 06:42 Відповісти
А ще є виродки, при владі, які виконують оманські договорняки! І всі це терплять! Ганьба!!!
показати весь коментар
31.10.2024 06:56 Відповісти
Так що вибори не на чвсі
показати весь коментар
31.10.2024 08:41 Відповісти
І при чому тут бомбування рашистами ж/б ?? Логіка якась має бути у вас ??
показати весь коментар
31.10.2024 12:26 Відповісти
і в Харкові їх вистачає
показати весь коментар
31.10.2024 10:03 Відповісти
Таке у Харкові 24/7. Тримайтесь, харків'яни.
показати весь коментар
31.10.2024 06:54 Відповісти
Цю хвору потвору -терориста Путіна в кінці кінців зупинять? Не хоче захід допомагати , тоді на кожний прильот повинно відбуватись подібне в Білгороді.
показати весь коментар
31.10.2024 06:58 Відповісти
Цю хвору потвору підтримує 150 мільйонів свинособачої сарани.
показати весь коментар
31.10.2024 08:06 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів ,ворог відчув свою безкарність ,допоки не будуть знищуватись російські міста допоки не буде знищуватись колоборанська мерзота, ворпог буде творити геноцид.
показати весь коментар
31.10.2024 07:20 Відповісти
Коли вже роз'їбуть на паРаші будинки із підарами уззкімі???
показати весь коментар
31.10.2024 07:23 Відповісти
И етого террориста ***** убивающего людей, поддерживают многие западные и американские лидеры. Мало того, они еще как вассалы ***** ездят по миру и запугивают другие страны чтобы ставали на сторону кремлевского режима а то ***** сделает с ними будет то же самое что с Украиной
показати весь коментар
31.10.2024 07:30 Відповісти
Особливо цинічно виглядає мерzотна оон,
разом із своїми філіями типа магате, юнеско та іншими проплаченими гнид@ми
показати весь коментар
31.10.2024 07:50 Відповісти
Ізраїль уже послав ООН подалі, якщо ще раша, то хто їм складатиметься на зарплати?
показати весь коментар
31.10.2024 13:43 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 10:15 Відповісти
Не буду говорити про рф, бо рівень моєї ненависті давно досяг піку. Хочу сказати про нас, у Харкові загинули діти, от чи не можна на державному рівні вивезти дітей з Харкова, всих дітей, як у Лондоні було у Другу Світову. Хіба у нас нема нормальних умов десь у Франківську чи під Ужгородом, щоб забезпечити нормальну освіту і проживання дітей з таких міст як Харків чи Суми. Нахер ті марафони по телевізору за мільйони, нахер ті дерева що висаджують по містах та зробіть ви санаторій, табір ще щось щоб забрати дітей з під удару божевільних орків.
показати весь коментар
31.10.2024 10:22 Відповісти
Та кажуть що в Франіку та Ужгороді дорого беруть за житло. Харків'янам не по кишені. Деяки поїхали, поневірялися, та й повернулися до Харкова.
показати весь коментар
31.10.2024 14:25 Відповісти
вивезти всіх дітей з 80-км зони (бо це ж не лише про Харків)?
це мабуть не менше 500 тисяч. в таикх містах маса дітей евакуйованих з прифронтових
це без батьків чи з батьками? Дорослих як, залишити? Це ще 3-4 мільйони.

А мета яка - щоб вам не стресувати, читаючи новини?
показати весь коментар
31.10.2024 14:35 Відповісти
 
 