Авиаудар по многоэтажке в Харькове: под завалами нашли тело 15-летнего мальчика, - прокуратура (обновлено)

Удар по Харкову КАбом 30 жовтня

На месте российского авиаудара по многоэтажке в Харькове под завалами нашли тело второй жертвы - 15-летнего юноши.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас спасатели решают, как тело мальчика деблокировать. Он жил на первом этаже с бабушкой и дедушкой.

"Визуально тело видят, но на нем очень тяжелые плиты. Скорее всего погиб, поскольку нет признаков жизни", - сказал Чубенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар КАБом по многоэтажке в Харькове: два человека погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, спасательные работы будут продолжаться, пока полностью не будут разобраны завалы и не будет установлено, что действительно там никого нет.

"Также здесь несколько квартир, которые обвалились - их арендовали и у соседей нет точной информации, какое количество людей там жило, нет контактов этих людей, нет понимания, находились ли они в квартирах в момент попадания. Поэтому будут полностью разбирать завалы. Шесть этажей фактически сложились в одно целое, поэтому очень сложная операция с технической стороны", - рассказал Чубенко.

Представитель прокуратуры отметил, что это панельный дом и несколько панелей стен и пола сейчас висят в воздухе над местом, где работают спасатели.

"Последняя информация это 12-летний мальчик, которого деблокировали, 35 раненых. Вчерашний мальчик были небольшие признаки жизни, 40 минут сотрудники скорой помощи его реанимировали, но не удалось вернуть к жизни", - добавил представитель прокуратуры.

Читайте также: В Харькове продолжается спасательная операция, под завалами может быть ребенок. ФОТОрепортаж

Обновленная информация 13:35

"Спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Количество погибших возросло до 2. Спасительно-поисковая операция продолжается", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

обстрел (29682) прокуратура (5075) Харьков (7748) жертва (322) КАБ (436)
М'яких хмаринок загиблим діточкам. Такі страшні новини вже не бентежать наших закордонних партнерів.
31.10.2024 13:00 Ответить
То західні партнери винні, що ми більше не виробляємо свою далекобійну зброю, бо хтось брудно-зелений це згорнув, бо бачив мир..? Якби ми мали чим і якби була воля військового керівництва, яке не прогнулося під зелену ставку і якому плювати на укази для зеленої погані московських кураторів, то не питали б ні в кого дозволів. Зараз пішла хвиля хейтут "поганих партнерів", і купа коментарів як під копірку. Видно, зелень таки збирається здавати Україну *****..
31.10.2024 13:47 Ответить
нехай навіки буде проклята московія і московіти...
31.10.2024 14:17 Ответить
Рашиська орда продовжує воювати з дітьми ,це якою треба кінченою мерзотою бути що б свідомо вбивати мирних громадян це в варварів називаєтся "зщащита русскоязичного населенія" що б ви всі виздихали кацапські варвари ,здохни **** путін і вся твоя родина.
31.10.2024 14:24 Ответить
 
 