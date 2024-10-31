Авиаудар по многоэтажке в Харькове: под завалами нашли тело 15-летнего мальчика, - прокуратура (обновлено)

На месте российского авиаудара по многоэтажке в Харькове под завалами нашли тело второй жертвы - 15-летнего юноши.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас спасатели решают, как тело мальчика деблокировать. Он жил на первом этаже с бабушкой и дедушкой.

"Визуально тело видят, но на нем очень тяжелые плиты. Скорее всего погиб, поскольку нет признаков жизни", - сказал Чубенко.

По его словам, спасательные работы будут продолжаться, пока полностью не будут разобраны завалы и не будет установлено, что действительно там никого нет.

"Также здесь несколько квартир, которые обвалились - их арендовали и у соседей нет точной информации, какое количество людей там жило, нет контактов этих людей, нет понимания, находились ли они в квартирах в момент попадания. Поэтому будут полностью разбирать завалы. Шесть этажей фактически сложились в одно целое, поэтому очень сложная операция с технической стороны", - рассказал Чубенко.

Представитель прокуратуры отметил, что это панельный дом и несколько панелей стен и пола сейчас висят в воздухе над местом, где работают спасатели.

"Последняя информация это 12-летний мальчик, которого деблокировали, 35 раненых. Вчерашний мальчик были небольшие признаки жизни, 40 минут сотрудники скорой помощи его реанимировали, но не удалось вернуть к жизни", - добавил представитель прокуратуры.

Обновленная информация 13:35

"Спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Количество погибших возросло до 2. Спасительно-поисковая операция продолжается", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.