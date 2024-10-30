Темпы эвакуации с Купянщины снизились, но с наступлением холодов ожидается увеличение желающих уехать, - РВА

По состоянию на конец октября темпы эвакуации с Купянской громады "значительно упали" из-за теплой погоды. Однако с наступлением холодов ожидается, что количество желающих уехать возрастет.

Об этом "Суспільному" рассказал руководитель Купянского РВА Андрей Канашевич, сообщает Цензор.НЕТ.

"Определенная волна (эвакуации. - Ред.) прошла, которая была после аварийного отключения электричества, водо- и газоснабжения. Сейчас температура +13°, то есть солнце светит, и в принципе люди еще остаются. Но вот с воскресенья-понедельника ожидаем значительное похолодание и, соответственно, еще одну волну людей на выезд. Будем готовиться к этому максимально", - сказал Канашевич.

Он отметил, что постоянные вражеские обстрелы громады усложнили возможность работать волонтерам. По словам чиновника, последний раз гуманитарные конвои приезжали в прифронтовые населенные пункты в начале октября, после этого подвоза гуманитарной помощи нет из-за опасности.

Читайте также: Сельсовет на Купянщине купил авто Mitsubishi Pajero Sport за 2 млн грн, до декабря его поставят в Новоосиново, - СМИ. КАРТА

Также Канашевич рассказал, что в части районного центра уже более двух недель нет света.

"У нас на левом берегу часть самого Купянска и два поселка - Ковшаровка и Купянск-Узловой - то света там нет и нет возможности восстановить, а до того и свет, и газ, и вода были постоянно", - рассказал глава РВА.

Кроме этого, электроснабжение отсутствует в населенных пунктах Петропавловка и Кучеровка Петропавловской громады.

Читайте также: Оккупанты обстреляли село Кучеровка на Харьковщине: погиб мужчина

"Там мы так и не смогли восстановить электро- или газоснабжение с момента деоккупации в сентябре 2022 года. Людей там на сегодня остается более 200. Они заходят так уже в третью зиму. Проживают в частном секторе. Соответственно, если есть генераторы и дрова, то люди уже научились, к сожалению, научились, зимовать в таких условиях", - рассказал Канашевич.

Напомним, что в середине октября в Купянском районе, включая г. Купянск, усилили меры по эвакуации гражданского населения, в Боровской тергромаде Изюмского района объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Читайте также: Из Купянской громады ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек, - ОВА