Из Купянской громады ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек, - ОВА
Россияне постоянно обстреливают Купянскую громаду Харьковской области. Учитывая это, с Купянщины ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Ситуация крайне тяжелая, поэтому усиливаем меры эвакуации с того направления. Ежедневно оттуда выезжает от 100 до 200 человек", - сказал чиновник.
Синегубов отметил, что активнее выезжают люди с левого берега реки Оскол, которая протекает по городу. Это связано с тем, что там невозможно восстанавливать поврежденную обстрелами РФ инфраструктуру и предоставлять коммунальные услуги.
"Ни водоснабжения, ни электроснабжения и, конечно, теплоснабжения в зимний период там мы обеспечить уже не сможем", - сказал руководитель ОВА.
Он добавил, что с левого берега Осколки нужно эвакуировать еще примерно 1,5 тысячи человек. На правом берегу в самом населенном пункте Купянск остается около 2,5 тысяч жителей. Детей с этого направления уже вывезли.
Ранее Синегубов заявлял, что несмотря на напряженную ситуацию, темпы эвакуации с левого берега реки Оскол в Купянском районе снижаются, а две семьи с детьми скрываются.
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