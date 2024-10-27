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Новости Война
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Из Купянской громады ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек, - ОВА

Евакуація із Харківщини

Россияне постоянно обстреливают Купянскую громаду Харьковской области. Учитывая это, с Купянщины ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация крайне тяжелая, поэтому усиливаем меры эвакуации с того направления. Ежедневно оттуда выезжает от 100 до 200 человек", - сказал чиновник.

Синегубов отметил, что активнее выезжают люди с левого берега реки Оскол, которая протекает по городу. Это связано с тем, что там невозможно восстанавливать поврежденную обстрелами РФ инфраструктуру и предоставлять коммунальные услуги.

"Ни водоснабжения, ни электроснабжения и, конечно, теплоснабжения в зимний период там мы обеспечить уже не сможем", - сказал руководитель ОВА.

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Он добавил, что с левого берега Осколки нужно эвакуировать еще примерно 1,5 тысячи человек. На правом берегу в самом населенном пункте Купянск остается около 2,5 тысяч жителей. Детей с этого направления уже вывезли.

Ранее Синегубов заявлял, что несмотря на напряженную ситуацию, темпы эвакуации с левого берега реки Оскол в Купянском районе снижаются, а две семьи с детьми скрываются.

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Харьковщина (5577) эвакуация (2106) Купянск (687)


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Почнете оповідати про тотальне мародерство в покинутих оселях?
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26.10.2024 23:33 Ответить
не мешайте гндну зеленскому перебывать к коматозе
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27.10.2024 00:00 Ответить
 
 