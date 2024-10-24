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Новости
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Темпы эвакуации на Купянщине снижаются, две семьи с детьми скрываются, - Синегубов

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Несмотря на напряженную ситуацию, темпы эвакуации с левого берега реки Оскол в Купянском районе снижаются.

Об этом в комментарии журналистам вечером 24 октября сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По левому берегу ситуация крайне напряженная. Мы продолжаем эвакуацию. К сожалению, темпы ее несколько снижаются. Ежедневно вывозим от 100 до 150 человек", - сказал Синегубов.

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По его данным, на наиболее опасных территориях Купянского района остаются около 2,5 тыс. жителей. Семей с детьми там уже не должно было быть.

"Однако сегодня узнали, что две семьи остаются, фактически скрывают детей от принудительной эвакуации. Относительно этих семей будем работать с Нацполицией, местными органами власти в отдельном порядке", - сказал Синегубов.

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Принудительная эвакуация семей с детьми из Боровской громады Изюмского района должна завершиться через две недели, после чего, возможно, будет приниматься решение об эвакуации всего населения.

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2103) Синегубов Олег (560) Купянск (683)


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Не було би евакуація, якби вчасно зробили фортифікацію!!!
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24.10.2024 21:06 Ответить
Захист Куп"янська теж проібав? - по всьому фронту одна хрень
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24.10.2024 21:11 Ответить
у кіма є подружаня, сосна. а у синєгубова є?
ну, є люди, і не хочуть в україну. чекають кацапів.
то, що, знайти та розстріляти?
я не розумію цієї синегубової упоротості!
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24.10.2024 21:30 Ответить
Примусова евакуація, примусова мобілізація..... та нє, це мабуть кацапське ІПСО

https://informator.ua/uk/zelenskiy-nazvav-ukrajinu-odniyeyu-z-naydemokratichnishih-krajin-yevropi-i-nazvav-vinnogo-v-obmezhenni-prav-cholovikiv Зеленський назвав Україну однією з найдемократичніших країн Європи
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24.10.2024 21:40 Ответить
Переховуються ,бо так хочуть.Поху@.
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24.10.2024 21:42 Ответить
Не треба всіх називати «ждунами».
У 1921, як що я не помиляюся, мій Дід зі своїм підрозділом з тачанкою заїхам додому, хотів забрати Бабуню мою з дітьми. І казав, що червоні за ними йдуть по п'ятах.
А Бабуня не захотіла. Сказала, як що мене і вб'ють, то хай вб'ють і моїй хаті.
До речі, її таки вбили.
Війна вона така. Декому немає куди бігти, за всіх не можна сказати однаково.

А зараз геть вся Україна - nice place to be - from.
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25.10.2024 00:02 Ответить
 
 