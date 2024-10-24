Темпы эвакуации на Купянщине снижаются, две семьи с детьми скрываются, - Синегубов
Несмотря на напряженную ситуацию, темпы эвакуации с левого берега реки Оскол в Купянском районе снижаются.
Об этом в комментарии журналистам вечером 24 октября сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По левому берегу ситуация крайне напряженная. Мы продолжаем эвакуацию. К сожалению, темпы ее несколько снижаются. Ежедневно вывозим от 100 до 150 человек", - сказал Синегубов.
По его данным, на наиболее опасных территориях Купянского района остаются около 2,5 тыс. жителей. Семей с детьми там уже не должно было быть.
"Однако сегодня узнали, что две семьи остаются, фактически скрывают детей от принудительной эвакуации. Относительно этих семей будем работать с Нацполицией, местными органами власти в отдельном порядке", - сказал Синегубов.
Принудительная эвакуация семей с детьми из Боровской громады Изюмского района должна завершиться через две недели, после чего, возможно, будет приниматься решение об эвакуации всего населения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну, є люди, і не хочуть в україну. чекають кацапів.
то, що, знайти та розстріляти?
я не розумію цієї синегубової упоротості!
https://informator.ua/uk/zelenskiy-nazvav-ukrajinu-odniyeyu-z-naydemokratichnishih-krajin-yevropi-i-nazvav-vinnogo-v-obmezhenni-prav-cholovikiv Зеленський назвав Україну однією з найдемократичніших країн Європи
У 1921, як що я не помиляюся, мій Дід зі своїм підрозділом з тачанкою заїхам додому, хотів забрати Бабуню мою з дітьми. І казав, що червоні за ними йдуть по п'ятах.
А Бабуня не захотіла. Сказала, як що мене і вб'ють, то хай вб'ють і моїй хаті.
До речі, її таки вбили.
Війна вона така. Декому немає куди бігти, за всіх не можна сказати однаково.
А зараз геть вся Україна - nice place to be - from.