Темпы эвакуации на Купянщине снижаются, две семьи с детьми скрываются, - Синегубов

Несмотря на напряженную ситуацию, темпы эвакуации с левого берега реки Оскол в Купянском районе снижаются.

Об этом в комментарии журналистам вечером 24 октября сказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По левому берегу ситуация крайне напряженная. Мы продолжаем эвакуацию. К сожалению, темпы ее несколько снижаются. Ежедневно вывозим от 100 до 150 человек", - сказал Синегубов.

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По его данным, на наиболее опасных территориях Купянского района остаются около 2,5 тыс. жителей. Семей с детьми там уже не должно было быть.

"Однако сегодня узнали, что две семьи остаются, фактически скрывают детей от принудительной эвакуации. Относительно этих семей будем работать с Нацполицией, местными органами власти в отдельном порядке", - сказал Синегубов.

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Принудительная эвакуация семей с детьми из Боровской громады Изюмского района должна завершиться через две недели, после чего, возможно, будет приниматься решение об эвакуации всего населения.