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Новости Фото Война
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На Купянщине в течение дня вследствие российских обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня вторника, 22 октября, российские захватчики обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Купянщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, около 10:30 захватчики обстреляли село Кругляковка Купянского района Харьковской области. Погиб 50-летний мужчина.

В 15:10 оккупанты обстреляли город Купянск из РСЗО "Ураган". Ранена 65-летняя женщина.

На Куп’янщині армія окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

Также враг нанес авиационные удары по поселку Лесная Стенка в Купянском районе. В результате обстрела повреждены частные домовладения.

Около 18:00 рашисты ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской ТГ. Повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

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обстрел (27874) Харьковщина (5577) Купянск (680)


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23.10.2024 00:17 Ответить
 
 