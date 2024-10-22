На Купянщине в течение дня вследствие российских обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня вторника, 22 октября, российские захватчики обстреляли Купянск и ряд населенных пунктов Купянщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, около 10:30 захватчики обстреляли село Кругляковка Купянского района Харьковской области. Погиб 50-летний мужчина.
В 15:10 оккупанты обстреляли город Купянск из РСЗО "Ураган". Ранена 65-летняя женщина.
Также враг нанес авиационные удары по поселку Лесная Стенка в Купянском районе. В результате обстрела повреждены частные домовладения.
Около 18:00 рашисты ударили КАБом по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской ТГ. Повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль