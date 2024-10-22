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Новини Фото Війна
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На Куп’янщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. ФОТОрепортаж

Впродовж дня вівторка, 22 жовтня, російські загарбники обстріляли Купʼянськ та низку населених пунктів Куп'янщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 10:30 загарбники обстріляли село Кругляківка Купʼянського району Харківської області. Загинув 50-річний чоловік.

О 15:10 окупанти обстріляли місто Купʼянськ з РСЗВ "Ураган". Поранено 65-річну жінку.

На Куп’янщині армія окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

Також ворог завдав авіаційні удари по селищу Лісна Стінка у Купʼянському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

Близько 18:00 рашисти вдарили КАБом по селу Черкаська Лозова Малоданилівської ТГ. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

На Куп’янщині окупанти вбили чоловіка та поранила жінку

Дивіться також: Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинула жінка. ФОТОрепортаж

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обстріл (29206) Харківщина (6054) Куп’янськ (805)


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23.10.2024 00:17 Відповісти
 
 