Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська загинула жінка. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу росіянами Купʼянська Харківської області загинула жінка.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворожий обстріл стався ввечері 18 жовтня. Загинула 65-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці.

У місті пошкоджено житлові будинки.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що у Куп’янському районі, включно із м. Куп’янськ, посилюють заходи з евакуації цивільного населення, у Борівській тергромаді Ізюмського району оголосили евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми.

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