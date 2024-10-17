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Новини Війна
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На Куп’янському напрямку розширюється зона бойових дій, - Синєгубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

На Куп’янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, мешканцям радять евакуюватися.

Так відповів журналістам на запитання, чи є втрачені населені пункти на Куп’янському напрямку, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Була інформація, що до певного населеного пункту заходять російські військові, наприклад, Глушківка. Однак на наступний день ворог там був повністю знищений. Тому однозначно констатуємо, що розширюється зона активних бойових дій. І нами були подані відповідні документи для того, щоб було змінено статус для кількох населених пунктів, включно з Куп’янськом, від зони можливих бойових дій на зону активних бойових дій. Наразі чекаємо рішення профільних міністерств", - сказав Синєгубов.

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Він уточнив, що такий запит ОВА подала ще минулого тижня. Цього рішення очікують "найближчим часом". Статус зони бойових дій означатиме, що з цих територій будуть евакуйовані надавачі соціальних, адміністративних, банківських та інших послуг.

"Це сигнал для людей, що потрібно виїздити", - сказав Синєгубов.

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За його інформацією, в Куп’янську не залишилося дітей, у Кіндрашівській і Курилівській громадах їх залишається 36.

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859) Куп’янськ (800)


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Потужнии будівничии фортифікаціи - яку кацапи проишли на раз - два
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17.10.2024 19:10 Відповісти
кордони 91-го все ближче.

Треба трошечки здати міст, які вже деокуповували, щоб ворог втратив пильність.

А потім бац , ривок і перемога
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17.10.2024 19:23 Відповісти
Не тільки губи повині бути сині а й дупа теж.
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17.10.2024 19:23 Відповісти
І що, як там фортифікації? Вже все в офшорах чи ще ні?
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18.10.2024 03:22 Відповісти
Що там ті фортифікації, зато дорогу до КПП Чугунівка побудували!!
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18.10.2024 08:29 Відповісти
 
 