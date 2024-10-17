РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12612 посетителей онлайн
Новости Война
2 515 5

На Купянском направлении расширяется зона боевых действий, - Синегубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

На Купянском направлении расширяется зона активных боевых действий, жителям советуют эвакуироваться.

Так ответил журналистам на вопрос, есть ли потерянные населенные пункты на Купянском направлении, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Была информация, что в определенный населенный пункт заходят российские военные, например, Глушковка. Однако на следующий день враг там был полностью уничтожен. Поэтому однозначно констатируем, что расширяется зона активных боевых действий. И нами были поданы соответствующие документы для того, чтобы был изменен статус для нескольких населенных пунктов, включая Купянск, от зоны возможных боевых действий на зону активных боевых действий. Сейчас ждем решения профильных министерств", - сказал Синегубов.

Читайте также: Рашисты обстреляли 2 района Харьковщины: погиб мужчина

Он уточнил, что такой запрос ОВА подала еще на прошлой неделе. Этого решения ожидают "в ближайшее время". Статус зоны боевых действий будет означать, что с этих территорий будут эвакуированы поставщики социальных, административных, банковских и других услуг.

"Это сигнал для людей, что нужно выезжать", - сказал Синегубов.

Читайте также: Россияне убили мужчину в селе Глушковка на Харьковщине

По его информации, в Купянске не осталось детей, в Кондрашевской и Куриловской громадах их остается 36.

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560) Купянск (675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужнии будівничии фортифікаціи - яку кацапи проишли на раз - два
показать весь комментарий
17.10.2024 19:10 Ответить
кордони 91-го все ближче.

Треба трошечки здати міст, які вже деокуповували, щоб ворог втратив пильність.

А потім бац , ривок і перемога
показать весь комментарий
17.10.2024 19:23 Ответить
Не тільки губи повині бути сині а й дупа теж.
показать весь комментарий
17.10.2024 19:23 Ответить
І що, як там фортифікації? Вже все в офшорах чи ще ні?
показать весь комментарий
18.10.2024 03:22 Ответить
Що там ті фортифікації, зато дорогу до КПП Чугунівка побудували!!
показать весь комментарий
18.10.2024 08:29 Ответить
 
 