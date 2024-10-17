На Купянском направлении расширяется зона боевых действий, - Синегубов

На Купянском направлении расширяется зона активных боевых действий, жителям советуют эвакуироваться.

Так ответил журналистам на вопрос, есть ли потерянные населенные пункты на Купянском направлении, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Была информация, что в определенный населенный пункт заходят российские военные, например, Глушковка. Однако на следующий день враг там был полностью уничтожен. Поэтому однозначно констатируем, что расширяется зона активных боевых действий. И нами были поданы соответствующие документы для того, чтобы был изменен статус для нескольких населенных пунктов, включая Купянск, от зоны возможных боевых действий на зону активных боевых действий. Сейчас ждем решения профильных министерств", - сказал Синегубов.

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Он уточнил, что такой запрос ОВА подала еще на прошлой неделе. Этого решения ожидают "в ближайшее время". Статус зоны боевых действий будет означать, что с этих территорий будут эвакуированы поставщики социальных, административных, банковских и других услуг.

"Это сигнал для людей, что нужно выезжать", - сказал Синегубов.

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По его информации, в Купянске не осталось детей, в Кондрашевской и Куриловской громадах их остается 36.