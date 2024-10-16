Рашисты обстреляли 2 района Харьковщины: погиб мужчина
За прошедшие сутки, 15 октября 2024 года, войска РФ обстреливали Купянский и Харьковский районы Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера около 21:15 зафиксирован удар КАБом в Харьковском районе, вблизи Харькова. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Обстрелы Купянщины
- 15:30 Купянский р-н., Куриловская ТГ, с. Кругляковка. В результате обстрела КАБ повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Погиб 67-летний мужчина.
- ▪️ 15:00 Купянский р-н., г. Купянск. Удар с FPV-дрона. Поврежден автомобиль.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 15 октября в Харькове прогремели взрывы.
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