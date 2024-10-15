В Харькове раздались взрывы, россияне атакуют город КАБами (обновлено)
Вечером 15 октября в Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове слышны взрывы - город под атакой КАБов. Будьте осторожны - в воздухе еще КАБы", - написал он.
По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксированы попадания в Харьковском районе.
Информация о разрушениях уточняется.
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Igor Grytselyak
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Юрій #594870
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