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В Харькове раздались взрывы, россияне атакуют город КАБами (обновлено)

Вибухи в Харкові

Вечером 15 октября в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове слышны взрывы - город под атакой КАБов. Будьте осторожны - в воздухе еще КАБы", - написал он.

По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксированы попадания в Харьковском районе.

Информация о разрушениях уточняется.

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Автор: 

взрыв (6797) Харьков (7550) КАБ (378)


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Колись сусідка після школи поїхала в Харків вчитися,й там вийшла заміж,сім'я ,два сина...Сини,вона та чоловіки алкоголіка.Телефонуємо часом спитати про ситуацію.Відповідб така"Да нічьо не слишна.Ніби десь бамбят"(((
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15.10.2024 21:48 Ответить
А у якому місті України немає алкоголіків? І взагалі, навіщо ви телефонуєте алкашам, що вас пов'язує, дружба чи пляшка?
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15.10.2024 21:57 Ответить
І що це має означати?Типу,всі харківчани алкаголіки і на них пох?Якщо я правильно зрозумів Ваш комент-то йди *****.Якщо комент написано Вами некоректно-видаліть.Мав честь бути на сході з харківчанином.
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15.10.2024 22:01 Ответить
Ну ***** я нікого посилав.А допис до того,що війною не живуть усі,нажаль,навіть в Харкові.
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15.10.2024 22:04 Ответить
Ха!А в львові інакше?В інших містах інакше?Видаліть комент.Він некоректний
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15.10.2024 22:15 Ответить
Сегодня начали принудительную эвакуацию населения с Купянска, войска РФ в трёх км. Невозможна подача газа, света, тепла. Все разгромлено. И ещё в трёх районах прилегающих. Кино кончилось.
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15.10.2024 22:01 Ответить
Замість уряду спасіння - шоу від гундосика про "план" Перемоги
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15.10.2024 22:47 Ответить
 
 