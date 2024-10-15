УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5338 відвідувачів онлайн
Новини
2 858 7

У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакують місто КАБами (оновлено)

Вибухи в Харкові

Ввечері 15 жовтня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові чутно вибухи - місто під атакою КАБів. Будьте обережні - у повітрі ще КАБи", - написав він.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовані влучання в Харківському районі.

Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Також читайте: У передмісті Харкова пролунали вибухи

Автор: 

вибух (4509) Харків (5667) КАБ (379)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колись сусідка після школи поїхала в Харків вчитися,й там вийшла заміж,сім'я ,два сина...Сини,вона та чоловіки алкоголіка.Телефонуємо часом спитати про ситуацію.Відповідб така"Да нічьо не слишна.Ніби десь бамбят"(((
показати весь коментар
15.10.2024 21:48 Відповісти
А у якому місті України немає алкоголіків? І взагалі, навіщо ви телефонуєте алкашам, що вас пов'язує, дружба чи пляшка?
показати весь коментар
15.10.2024 21:57 Відповісти
І що це має означати?Типу,всі харківчани алкаголіки і на них пох?Якщо я правильно зрозумів Ваш комент-то йди *****.Якщо комент написано Вами некоректно-видаліть.Мав честь бути на сході з харківчанином.
показати весь коментар
15.10.2024 22:01 Відповісти
Ну ***** я нікого посилав.А допис до того,що війною не живуть усі,нажаль,навіть в Харкові.
показати весь коментар
15.10.2024 22:04 Відповісти
Ха!А в львові інакше?В інших містах інакше?Видаліть комент.Він некоректний
показати весь коментар
15.10.2024 22:15 Відповісти
Сегодня начали принудительную эвакуацию населения с Купянска, войска РФ в трёх км. Невозможна подача газа, света, тепла. Все разгромлено. И ещё в трёх районах прилегающих. Кино кончилось.
показати весь коментар
15.10.2024 22:01 Відповісти
Замість уряду спасіння - шоу від гундосика про "план" Перемоги
показати весь коментар
15.10.2024 22:47 Відповісти
 
 