У Харкові пролунали вибухи, росіяни атакують місто КАБами (оновлено)
Ввечері 15 жовтня в Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові чутно вибухи - місто під атакою КАБів. Будьте обережні - у повітрі ще КАБи", - написав він.
За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовані влучання в Харківському районі.
Інформація щодо руйнувань уточнюється.
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Igor Grytselyak
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